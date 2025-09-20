La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palmberg celebrando el gol del empate. Andrés Molina / AGM

Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia

El Villarreal B fue mejor, aunque los de Etxeberria tiraron de casta para lograr el empate en el descuento

José Otón

José Otón

Viernes, 19 de septiembre 2025

Un Real Murcia agarrotado y con miedo logró sacar un punto ante un Villarreal B que sintió lo mismo que el equipo grana el pasado ... domingo en Alcalá de Henares: se fue para casa con un empate cuando tenía la victoria en el bolsillo. Y es que el gol de Palmberg en el 94 no puede borrar todo lo que sucedió antes: un partido gris del equipo de Etxeberria que, aunque tuvo ocasiones, fue superado por su rival en casi todos los aspectos del juego. Los granas todavía tienen trabajo por delante para ser el candiato al ascenso que quieren ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  2. 2 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos
  9. 9 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival
  10. 10 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia

Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia