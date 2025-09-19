Directo | Real Murcia - Villarreal B

20:52

El once elegido por Joseba Etxeberria

El técnico vasco deja dos novedades en su alineación. La primera está en el lateral derecho con la titularidad de Jorge Mier, por delante de David Vicente. El asturiano se impone al maño a pesar de volver de lesión está misma semana. La segunda sorpresa está en la presencia de Moyita en el centro del campo. El centrocampista vuelve después de haberse perdido los tres partidos del inicio de liga y con el objetivo de ser la brújula del Real Murcia en el terreno de juego. Los nueve jugadores restantes son los mismo que fueron titulares ante el Atlético Madrileño el pasado domingo en Alcalá de Henares.