Directo | Real Murcia - Villarreal B
El conjunto pimentonero quiere hacer del Enrique Roca un fortín y sumar su segundo triunfo como local
Javier Brocal
Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:41
22:38
🔁 46' | 0-1 | Comienza la segunda parte con cambios en el Real Murcia
Álvaro Bustos por Antonio David
Isi Gómez por Pedro León
Enlace copiado
22:22
45' + 5' | 0-1 | Final de la primera parte
Enlace copiado
22:18
45' + 2' | 0-1 |
El Real Murcia está siendo muy superior en este tramo final de la primera parte. Los granas tuvieron varios saques de esquina, pero todos quedaron en nada. El mayor peligro del Villarreal B llega en los contragolpes
Enlace copiado
22:13
41' | 0-1 | Doble ocasión del Real Murcia
Una gran pared entre Pedro Benito y Moyita finalizó con disparo del extremo, pero que acabó parando el meta visitante. La jugada continuó y la pelota le cayó a Álvaro Busto que chutó flojo con la diestra, pero la acabó atrapando el portero amarillo
Enlace copiado
22:11
40' | 0-1 | Ocasión del Real Murcia
Una buena transición por banda derecha del Real Murcia que acabó con centro de Jorge Mier. Ese balón lo remató Ekain, pero el portero visitante despejó ese disparo. Por otro lado, el Villarreal B está aprovechando las contras en las que Gazzaniga tiene que actuar para que el resultado no sea más abultado
Enlace copiado
22:06
🖥️ 34' | 0-1 | Gol anulado al Villarreal B
Marcó el atacante del Villarreal B, pero lo anuló el árbitro por fuera de juego. El principal lo revisó en el VAR y confirmó la decisión de su asistente
Enlace copiado
22:02
32' | 0-1 |
El Villarreal B continúa cómodo en el terreno de juego y no le está dejando opciones al Real Murcia. Los granas no terminan de generar peligro, mantienen la posesión, pero no avanzan metros con ella
Enlace copiado
21:59
28' | 0-1 |
Al Real Murcia le cuesta recuperarse tras el gol recibido y el Villarreal B crece poco a poco buscando el segundo gol del partido
Enlace copiado
21:55
⚽ 23' | 0-1 | Gol del Villarreal B
Perdió Isi Gómez el balón en el centro del campo y los amarillos realizaron la contra que acabó definiendo Álex Rubio completamente solo para marcar el primero del partido
Enlace copiado
21:53
22' |
El Real Murcia domina el partido a través de la posesión, pero consigue pasar más allá del centro del campo al no encontrar a Moyita ni a Isi Gómez. Por otro lado, el Villarreal B solo lo intenta buscando la espalda de los centrales a través de balones aéreos, pero la defensa grana los está frenando con solidez.
Enlace copiado
21:48
17' | 0-0 |
Joseba Etxeberria y David Albelda pierden una revisión de VAR cada uno, por lo tanto, solo les queda una oportunidad para pedir otra revisión
Enlace copiado
21:47
🖥️ 15' | 0-0 |
David Albelda pide al VAR por una posible roja directa a Gazzaniga. El colegiado revisa la acción y dictamina que no hay nada en esa acción
Enlace copiado
21:42
12' | 0-0 |
El Villarreal B intenta atacar a través de la balones aéreos a la espalda de la defensa grana. Así consiguieron un saque de esquina que se quedó en nada tras ser despejado por los pimentoneros.
Enlace copiado
21:38
8' | 0-0 |
Ambos equipo intentan adueñarse de la posesión, pero el Real Murcia es el que más se impone. Todavía no hay un dominador claro del inicio del partido
Enlace copiado
21:34
🖥️ 3' | 0-0 |
Joseba Etxeberria pide el VAR por un posible penalti sobre Ekain. El árbitro lo revisa, pero no pita penalti
Enlace copiado
21:30
1' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
21:27
Saltan los jugadores de Real Murcia y Villarreal B al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia
20:52
El once elegido por Joseba Etxeberria
El técnico vasco deja dos novedades en su alineación. La primera está en el lateral derecho con la titularidad de Jorge Mier, por delante de David Vicente. El asturiano se impone al maño a pesar de volver de lesión está misma semana. La segunda sorpresa está en la presencia de Moyita en el centro del campo. El centrocampista vuelve después de haberse perdido los tres partidos del inicio de liga y con el objetivo de ser la brújula del Real Murcia en el terreno de juego. Los nueve jugadores restantes son los mismo que fueron titulares ante el Atlético Madrileño el pasado domingo en Alcalá de Henares.
Enlace copiado
20:48
Alineación del Villarreal B
Rubén Gómez; Dani Budesca, Eneko Ortiz, Isma Sierra, Lautaro Spatz; Alassane Diatta, Tomás Vacundo; Víctor Moreno, Álex Rubio, Luis Quintero, Carlos Macià.
Enlace copiado
20:45
Alineación del Real Murcia
Gianfranco Gazzaniga; Jorge Mier, Alberto González, Antxón Jaso, Cristo Romero; Moyita, Isi Gómez, Ekain, Álvaro Bustos, Pedro Benito, David Flakus.
Enlace copiado
20:44
¡Buenas noches! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Real Murcia y Villarreal B
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
-
2
- 3 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
-
4
- 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
-
6
-
7
- 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
-
9
- 10 Un bajo comercial de Juan XXIII, en Cartagena, lleva más de diez años convertido en una casa okupa
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.