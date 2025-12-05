La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristiano Ronaldo intenta marcharse de dos defensores granas como Luciano y Albiol en la visita del Real Madrid al Enrique Roca en octubre de 2010, partido que acabó 0-0. Nacho García

El Murcia espera a uno de los tres grandes en la Copa tras 45 minutos históricos

Real Madrid, Barça o Atlético son los rivales más apetecibles para un equipo que no hacía una primera mitad tan solvente desde 2016

José Otón

José Otón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:18

Comenta

Los aficionados granas siguen frotándose los ojos por lo sucedido el pasado miércoles en el Enrique Roca. Más que por la clasificación para la segunda ... ronda de la Copa tras eliminar al Cádiz por 3-2, por lo sucedido en los primeros cuarenta y cinco minutos del choque tras los que el equipo dirigido por Colunga se retiró a los vestuarios con un contundente 3-0 a favor tras una primera parte casi impecable.

