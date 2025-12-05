El Murcia espera a uno de los tres grandes en la Copa tras 45 minutos históricos

Los aficionados granas siguen frotándose los ojos por lo sucedido el pasado miércoles en el Enrique Roca. Más que por la clasificación para la segunda ... ronda de la Copa tras eliminar al Cádiz por 3-2, por lo sucedido en los primeros cuarenta y cinco minutos del choque tras los que el equipo dirigido por Colunga se retiró a los vestuarios con un contundente 3-0 a favor tras una primera parte casi impecable.

Un escenario que los fieles murcianistas no contemplaban en el Enrique Roca desde el 16 de febrero de 2016, cuando el Real Murcia dirigido por Aira en Segunda B se retiró a los vestuarios ganando por 4-1 al San Roque de Lepe. Los dos primeros goles de aquel choque fueron obra de Carlos Álvarez y el tercero del también grana Azkorra, aunque el cuadro onubense redujo distancias gracias a Iván Bazán, que hizo el 3-1 antes de la media hora de juego. Eso sí, aquel día el Murcia volvió a situar la ventaja en tres goles gracias a Germán Sáenz, que hizo el 4-1 en el 32. En la segunda parte el marcador no se movió.

Una competición maldita

Pero rara vez más el Real Murcia se fue al vestuario de un encuentro con tanta ventaja al descanso, al menos desde los años ochenta del siglo pasado hasta ahora. La única vez que sucedió algo parecido el equipo grana militaba en Segunda B y protagonizó una de las goleadas históricas de la Copa ganando al Cieza Promesas, de Tercera, por 14-0. En aquel choque de vuelta disputado en La Condomina los granas se fueron al descanso ganando 7-0. En la segunda ronda, ante el Caravaca, también de Tercera, los de Peiró también se fueron al vestuario con una ventaja de 3-0 tras el tercer gol grana obra de James Cantero.

Para encontrar un Murcia tan fiable en Copa hay que remontarse al curso 1992-93, cuando goleó al Cieza (14-0) y Caravaca (5-0)

Pero poco más, y más en la Copa, una competición que raras veces ha dado alegrías a los fieles granas. Aunque el Real Murcia cuenta con más de cien años de vida, apenas logró un pase a semifinales en el curso 1943-44, donde sucumbió ante el Valencia. En la 1927-28, la 1932-33, la 1947-48, la 1969-70 y la 2002-03 llegó a cuartos. Como sucedió aquella temporada que acabó con el ascenso a Primera con Vidal, los granas esperan en el sorteo del próximo martes un Primera. De hecho, ese premio ya lo tiene asegurado, aunque necesitará algo de suerte con el bombo para que le toquen el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic, los cuatro de la Supercopa que serán rivales de los equipos que como el Real Murcia militan en la tercera o cuarta categoría española.

Desde que arrancó el siglo XXI, el Real Murcia ha logrado cruzarse tres veces con alguno de los equipos de Primera en aquellas fechas después de avanzar varias rondas de la Copa. En la primera, la de la campaña 2002-03 está grabada a fuego en la retina de los aficionados granas por el choque decisivo ante el Deportivo de La Coruña de Jabo Irureta. Un duelo a doble partido que deparó un 1-0 en la ida disputada en Riazor y un trepidante 4-3 en la vuelta jugada en La Condomina, donde los de Vidal llegaron a ir perdiendo por 0-2, aunque con tres goles seguidos de Karanka, Juanma y Tito le dieron la vuelta al encuentro. El 3-3 fue de Manuel Pablo, un misil que se coló por la escuadra, que no frenó el empuje local. De hecho, el 4-3 de Albiol en el 83 hizo soñar al Real Murcia con el pase a semifinales durante diez minutos, aunque el valor doble de los goles fuera de casa le dieron el pase a semifinales al mejor Deportivo de la historia.

Cristiano, Benzema y otros

La segunda fue la del curso 2010-11 con Iñaki Alonso en el banquillo, un entrenador que se hizo popular por eliminar con el Real Unión al Real Madrid en el trofeo copero. El equipo grana de aquel curso, que también logró ascender a Segunda al final de campaña, se deshizo en las rondas previas del Puertollano, Oviedo y Sant Andreu, cayéndole el Real Madrid de Cristiano, Benzema, Higuain o Di Maria en dieciseisavos de final. En la eliminatoria a doble partido, los granas sobrevivieron en casa en la ida (0-0), pero cayeron goleados en la vuelta jugada en el Bernabéu por 5-1, duelo en el que los goles de Granero, Higuaín, Cristiano Ronaldo, Benzema y Xabi Alonso espantaron la posibilidad de milagro.

El 16 de febrero de 2016 el conjunto de Aira acabó la primera mitad con un 4-1 a favor en un duelo frente al San Roque

El último grande que visitó el Enrique Roca para jugar una eliminatoria de Copa del Rey fue el Barcelona de Valverde en el ejercicio 2017-18. Sanlúcar, el técnico que llevó al Real Murcia a la cuarta ronda tras eliminar al Cacereño, Racing de Ferrol y Olot, fue cesado y en el doble duelo ante el Barça el técnico murcianista fue José María Salmerón, que no pudo evitar que los azulgranas ganaran 0-3 en la casa grana y 5-0 en el Camp Nou.

Aunque los gestores del Real Murcia saben que un cruce frente a uno de los tres grandes del fútbol español significaría el adiós casi seguro a esta competición, las arcas granas se llenarían y el Real Murcia volvería a aparecer, tras mucho tiempo, en la primera plana del fútbol español.