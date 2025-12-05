La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juliano Camargo formará parte de la comisión deportiva grana

Junto a Pedro Asensio y Almagro, el brasileño será uno de los que propongan nombres de futbolistas para traer a un club que será «más profesional»

José Otón

José Otón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:16

Felipe Moreno ya tiene un nombre más para su comisión deportiva. Se trata de Juliano Camargo, un técnico brasileño de 49 años que será el ... director del área internacional del club centenario. Con su llegada la entidad grana «refuerza su apuesta por un modelo profesionalizado, moderno y con proyección global», dice la nota pública de la entidad. Camargo, que la pasada temporada ya pasó varias semanas en Murcia junto a Pedro Asensio y otros técnicos del club grana, cuenta con una «sólida formación en gestión, análisis y coordinación deportiva», y a lo largo de su carrera ha formado parte de equipos como el Criciúma, Botafogo-SP, Guarani, Ceará y Sampaio Corrêa, y también ha formado parte de secretarías técnicas como las del Corinthians, Ituano o Paraná Clube, donde ganó títulos como la Recopa Catarinense con Criciuma (2025), la Copa do Nordeste con Ceará (2023), el Campeonato Maranhense con Sampaio Correa (2020), el Campeonato Paulista do Interior con Ituano (2017) o la Copa SP con Corinthians (2017), además de lograr ascensos y subcampeonatos en otras competiciones.

