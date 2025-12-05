La aparición inesperada de Schalk, un arquitecto ideal para Adrián Colunga

Fue uno de los fichajes más importantes del pasado mercado invernal, pero excepto en algunos de los partidos de pretemporada, como el del Eldense, ... todavía no había dejado ninguna muestra de su calidad. Más bien lo contrario ya que en el duelo de la tercera jornada liguera ante el Atlético Madrileño Alex Schalk incluso falló una clara ocasión de gol que, al final, impidió al equipo grana llevarse los tres puntos en juego en Alcalá de Henares.

Además, sus primeros meses en el club grana se han caracterizado por la irregularidad. Las molestias y pequeñas lesiones, sobre todo la última rotura muscular en el abductor, le habían impedido ser un futbolista importante en un Real Murcia que necesitaba su creatividad, visión de juego, calidad y gran golpeo de balón para poder cumplir con las expectativas generadas al comienzo de la temporada.

Pero el duelo copero frente al Cádiz lo ha cambiado todo. Hasta entonces, lo máximo que había aguantado en un partido en el terreno de juego fueron los treinta minutos de Marbella y otra media hora ante el Torremolinos. Hasta la noche del miércoles no había sido titular con el Murcia y aunque apenas estuvo cuarenta y cinco minutos sobre el césped del Enrique Roca, enamoró a sus antiguos detractores. Unos días antes, ante el Alcorcón, ya demostró en el tramo final su experiencia y calidad escondiendo el balón y frenando posibles ataques de un Alcorcón que perdía 2-1 y buscaba el gol.

Schalk, que habla español desde hace meses y es un compañero querido en el vestuario por su cercanía y humildad, también ha demostrado cada día que es un profesional, y que a sus 33 años quiere triunfar en España tras jugar en ligas como la holandesa, escocesa, suiza y japonesa. Se retiró de la Copa con molestias musculares, pero los fieles granas sueñan con tenerlo también para el derbi.