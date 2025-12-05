La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Schalk, junto a Ekain tras el 1-0, también fue felicitado por Cristo Romero y Andrés López. G. Carrión/ AGM

La aparición inesperada de Schalk, un arquitecto ideal para Adrián Colunga

El neerlandés, que solo suma 149 minutos en liga, enamoró con su golpeo de balón, calidad y visión de juego en la mejor noche copera del Real Murcia

José Otón

José Otón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:12

Fue uno de los fichajes más importantes del pasado mercado invernal, pero excepto en algunos de los partidos de pretemporada, como el del Eldense, ... todavía no había dejado ninguna muestra de su calidad. Más bien lo contrario ya que en el duelo de la tercera jornada liguera ante el Atlético Madrileño Alex Schalk incluso falló una clara ocasión de gol que, al final, impidió al equipo grana llevarse los tres puntos en juego en Alcalá de Henares.

