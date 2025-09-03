Malos arranques con un final feliz

Los gestores del Real Murcia, los técnicos y los futbolistas del primer equipo grana no se han escondido este verano a la hora de marcar ... el principal objetivo del club para el curso 2025-26: ascender a Segunda como primer clasificado y sin la tortura que supone el 'playoff'. Un objetivo pretencioso, aunque realista viendo el potencial y la estabilidad del club grana.

Pero la primera derrota de la temporada en Marbella (2-1), aunque solo se trate de un accidente en la primera jornada de liga, es un revés que obligará a los granas a dar un vuelco a la estadística de los últimos años en la categoría. Y es que, en los cuatro años de existencia de la nueva Primera Federación, solo un equipo que perdió en la primera jornada de liga consiguió ascender a Segunda de forma directa. En total, solo lo logró un equipo entre los ocho que han subido directos al fútbol profesional desde el verano de 2022 tras tras el primer año de esta competición que sustituye a la antigua Segunda División B.

El afortunado fue, precisamente, el Ceuta de José Juan Romero el pasado curso, que le arrebató esta privilegiada posición al Real Murcia de Fran Fernández, que se tuvo que conformar con ser segundo. El equipo norteafricano inició el curso con derrota en el Rico Pérez ante el Hércules (2-0), aunque después logró dos victorias seguidas ante el Fuenlabrada y el Marbella que le permitieron enderezar el rumbo.

No obstante, no todos los equipos que han ascendido en este tiempo de forma directa comenzaron de forma inmaculada en el primer tramo de la campaña. En el curso 2021-22 el Racing de Santander de Fernández Romo solo ganó dos de los cuatro primeros partidos, pero al final acabó primero del grupo I, mientras que en el grupo 2 el Andorra de Eder Sarabia solo ganó un partido de los cinco primeros, el de la jornada inaugural ante el Linares (1-0). En el ejercicio 2022-23 fue precisamente el Amorebieta de Haritz Mujica y Asier Goiria el que solo ganó uno de los siete primeros encuentros y también ascendió de forma directa. Algo parecido a lo que le sucedió en la campaña 2023-24 al Deportivo de La Coruña de Imanol Idiakez, cuando de las ocho primeras jornadas solo logró vencer en la segunda al Lugo (0-3).

Incluso muchos de los equipos que acabaron jugando 'playoff' en los últimos años pincharon en la primera jornada. Como el pasado curso hizo la Ponferradina de Javi Rey, actual técnico del Cartagena. El cuadro berciano perdió en casa ante la Real Sociedad B (0-1) en la primera fecha del campeonato y solo sumó 5 puntos de 15 posibles en las cinco primeras jornadas. Sin embargo, se quedó a un solo gol del ascenso directo a Segunda debido al 'goal average' particular con la Cultural Leonesa, que se llevó el premio más gordo.

Una derrota en Riazor

El Real Murcia también tiene un espejo familiar donde mirarse ya que a lo largo de las últimas décadas también ha protagonizado malos arranques y a la vez brillantes finales. Como el Real Murcia de Segunda que en la campaña 1985-86 entrenó Vicente Carlos Campillo. Un conjunto que tuvo al Macho Figueroa como máximo artillero (15 goles) que arrancó la liga perdiendo 2-1 ante el Deportivo en Riazor. Después tumbó al Oviedo (5-0), Tenerife (1-3), Albacete (3-0) y Castellón (2-0) para enderezar el rumbo y acabar subiendo a Primera con brillantez y como campeón. No llegó a tanto el Real Murcia de Lucas Alcaraz en el curso 2006-07, pero tras perder en la jornada inicial ante el Salamanca (3-2), subió a Primera como tercero.