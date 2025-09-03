«Era necesario apostar por Flakus, esta es su casa», asegura Goiria

Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, aseguró del nuevo portero grana Diego Piñeiro que procede «de una las mejores canteras del mundo, la ... del Real Madrid, que tiene experiencia en la categoría y es un activo nuestro, estamos contentos por ello». El meta reconoció que «en cuanto me dijeron que podía venir aquí, no me lo pensé. Cuando hay tanto interés de un equipo tan histórico te llama mucho la atención. Vengo a intentar demostrar lo que soy capaz de hacer en el campo», dice el madrileño.

Respecto al maliense Sekou, Goiria lo describe como «un pivote defensivo que puede hacer de central zurdo, que tiene energía, poderío y buen pie». El futbolista, que procede del Leganés, aseguró sentirse «muy conteto de estar en el Real Murcia. Este es un equipo muy grande. Estoy muy feliz aquí. He venido a jugar, a dar lo máximo». Goiria hizo una valoración del mercado veraniego recién cerrado: «Ha sido complicado, pero estamos contentos. Tenemos las primeras opciones que queríamos. Hemos mantenido el bloque que queríamos y hemos mejorado en todas las líneas. El mercado se ha centrado más en la parte de arriba; atrás estábamos contentos con los jugadores del año pasado», reconoce el vasco.

Flakus es el fichaje estrella: «Era importante que el '9' no fuese una apuesta, y sí algo seguro de rendimiento inmediato. Aquí está a gusto y se siente en casa. El esfuerzo por él era necesario». La salida de Toral también dio que hablar este verano: «Desde el final de la temporada anterior quería salir. Hemos intentado renovarlo en varias ocasiones, pero no ha sido posible. Queremos gente que quiera estar aquí. Le agradecemos este año y medio», aseguró Goiria. Pese al 2-1 de Marbella el vasco dice que «estamos contentos con la pretemporada y confío a muerte en el cuerpo técnico». Además, ya es oficial que la tercera jornada que mide a los granas frente al Atlético Madrileño se jugará el domingo 14 de septiembre (16.00 horas) en Alcalá de Henares.