Flakus y el balón parado de Pedro León alivian el mal juego del Murcia

El Real Murcia ganó un partido que tuvo mala cara casi siempre. Con un equipo reconocible con los regresos de Gazzaniga y Palmberg tras sanción ... y con Pedro Benito y Davo en las bandas, los de Fran Fernández se sintieron inferiores por juego e intensidad. Se pudo ver alguna posesión larga, pero no se adueñó del partido. Sufría en defensa, con un paradón de Gazzaniga desviando el balón al larguero, y sus constantes vitales en ataque pasaban por Flakus. Suyas fueron las mejores ocasiones, con un cabezazo en el área y una jugada en la que se fabricó un disparo. Sus movimientos al espacio daban opción a que el equipo se estirara y que pudiera disponer de algún saque de esquina. Y eso pasó en el 0-1. Esta vez no anotó, pero demostró que marca diferencias.

2 El Intercity jugó con desparpajo y sacó a relucir la calidad de jugadores como Borja Martínez, que hizo suya la banda derecha ante Cadete y Davo

Con un descenso virtual ya asumido, el Intercity jugó sin presión. Así, liberado, practicó un juego desenvuelto desde el principio. A nivel colectivo y de proyecto, la temporada ha sido un fracaso, pero nunca le faltó la calidad individual con jugadores como Borja Martínez. El ex del Real Murcia, que en su día no llegó a debutar en partido oficial, fue el más destacado de su equipo en una primera parte donde hizo mucho daño. Se encontró con un Kike Cadete que tuvo que reemplazar finalmente a Ian Forns y pasó muchos apuros. Los granas no eran capaces de cerrar esa banda entre el lateral y Davo y el Intercity era consciente de esa debilidad. Atacó continuamente con el extremo zurdo y con Borja San Emeterio.

3 Fran Fernández hizo varias sustituciones y con Alcaina pasó a un 4-4-2, pero siguió faltando más mordiente en ataque

El inicio de la segunda parte no parecía ofrecer una mejora significativa. El Intercity seguía con su mayor trato de balón, con Borja Martínez aún peligroso en una banda u otra. Es cierto que la agresividad del Real Murcia parecía más alta, aunque el bagaje ofensivo no era muy llamativo. Tampoco cuando entró Alcaina para pasar a un 4-4-2 más puro. El juego no mejoraba demasiado ni tampoco parecía haber más mordiente en ataque, mientras que los alicantinos seguían asomándose sobre la portería e Gazzaniga. Era un partido incierto e inquietante.

4 Con insistencia y el toque de balón de Pedro León, un saque de esquina dio frutos a los murcianistas tras muchos partidos sin lograrlo

Cuando la creación de juego no termina de fluir, siempre queda el balón parado. El Murcia había sacado varios córners con el mismo poco éxito que en días precedentes. Podría haberse convertido en una clave negativa, pero entonces un saque de esquina fue decisivo. Pedro León, que entró al campo directo al córner para sacarlo, convirtió esa primera pelota que tocaba en la asistencia del 0-1. Yriarte se libró de su marca y cabeceó sin oposición para hacer un gol que valía oro y que tuvo que defender con sufrimiento hasta el último minuto. El balón parado defensivo, eso sí, dejó una semana más un susto.

5 Los granas lograron otro buen resultado en un mal partido y poco a poco equilibran las buenas actuaciones que se quedaron sin premio

Además de los aciertos, en el fútbol también influye la fortuna. Y los malos partidos con buenos resultados compensan aquellas buenas actuaciones sin premio. Fran Fernández afirmó en alguna ocasión que todo se termina equilibrando. Partidos como el del Intercity, con un larguero en el añadido, entran en el grupo de otros como el del Betis Deportivo, con una remontada cuando la derrota estaba cerca, o el de la semana pasada ante el Villarreal B, cuando el filial amarillo fue mejor y falló una oportunidad con la portería vacía al final. Antes, los granas recibieron menos de lo merecido ante el Ibiza, el Sanluqueño o el Marbella en encuentros jugados en casa.

«Hay que ganar como sea», afirma Fran Fernández

Ampliar Fran Fernández, entrenador del Real Murcia, ayer. LOF

El Real Murcia venció al Intercity, colista, no sin sufrimiento gracias a un 0-1 en el Rico Pérez. «No hemos salido como a mí me gustaría. Teníamos que haberlo hecho con una pizca más de intensidad y estando más juntos. En ese tramo el rival ha sido superior. Cuando hemos empezado a defender el equipo se ha encontrado más cómodo. Hemos empezado a correr, lo que sabemos hacer bien», valoró Fran Fernández.

El entrenador grana también explicó que «en la segunda parte el partido estaba parejo, con más llegada que ellos. A partir del gol hemos dado un paso atrás. No me gusta eso, pero hay que entenderlo. El rival ha acumulado gente arriba y nos ha puesto las cosas difíciles». Sobre los cambios tras el descanso, indicó: «Nos han mejorado por características. Yriarte es más físico y hemos controlado mejor las transiciones, Pedro León ha hecho el centro del gol, Loren ha dado mucho en energía y Alcaina se ha movido muy bien».

A pesar de que la imagen no fue buena, el técnico fue comprensivo. «Hay que ganar como sea. Está claro que hay que mejorar, pero es difícil. En todos los partidos hay una igualdad máxima. Estamos ahí. Nos dejamos todo lo que tenemos. Seguro que para el siguiente encuentro mejoraremos», señaló.