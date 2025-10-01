La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios aficionados del Real Murcia estuvieron presentes en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Real Murcia

Real Murcia

Una fidelidad murcianista sin el premio de las victorias

El Real Murcia aún no ha ganado fuera de casa en un mal inicio de liga, pero volvió a estar acompañado en la derrota de Algeciras

David Soria

David Soria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:09

El Real Murcia está dando pocas alegrías en este comienzo de temporada. Tampoco las regala cuando juega fuera de casa. Si el año pasado se ... convirtió en el mejor visitante de la categoría a pesar de sus problemas como local, esta campaña aún no ha ganado a domicilio, con un empate y dos derrotas. La última fue el pasado domingo, en Algeciras. Y como ya es norma, no faltaron aficionados granas que no dudaron en acompañar a su equipo aunque tuvieran que hacer un montón de kilómetros. Sin embargo, la fidelidad del murcianismo no está teniendo hasta ahora el premio de las victorias.

