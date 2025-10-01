El Real Murcia se refugia en su estadio antes de recibir al Sevilla Atlético

Lo mejor para el Real Murcia después de su derrota en Algeciras es que no tendrá que esperar mucho para volver a jugar. No ... pensará más de la cuenta en el mal resultado del domingo e intentará desquitarse ante el Sevilla Atlético este mismo viernes (21.15 horas) en el partido correspondiente a la jornada 6 en el Enrique Roca.

Tras descansar el pasado lunes, la plantilla regresó ayer a los entrenamientos en el estadio para preparar ese compromiso ante el filial sevillista. El equipo entrenará también en el recinto grana hoy y mañana. Será una semana corta que debe servir para que los de Joseba Etxeberria empiecen a corregir su mal arranque de campeonato.

«Sufrimos la derrota en Algeciras y el lunes también pensamos en ello, pero desde el martes con el primer entrenamiento lo único que podemos hacer es pensar en el siguiente partido», admitía Andrés Carmona ante los medios de comunicación. El central murciano disputó sus primeros minutos de la temporada. Hasta ahora había sido baja por culpa de una lesión muscular. «Al principio pude sentirme un poco más acelerado por llevar tanto tiempo sin estar tampoco en dinámica por la lesión, pero en líneas generales me encontré bastante bien, sin ningún tipo de dolor», explicó.

Su protagonismo puede aumentar en las próximas semanas después de las lesiones de Saveljich y Jaso. Ahora mismo, el técnico cuenta con tres jugadores del primer equipo para actuar de central: Alberto González, el mediocentro Sekou, que ya jugó en el Nuevo Mirador, y el propio Andrés, que entró en la segunda parte por el centrocampista. «El entrenador me pide calma y que juegue como sé. Y sobre todo que me rija al plan de partido», señaló ayer.

Polivalencia

Al central además le tocó formar parte de una defensa de tres jugadores, una variante que introdujo el entrenador aunque el equipo suele atacar cerrando con futbolistas jugadores atrás. Para el joven defensa murciano no supone un problema y tira de su polivalencia. «Estuve bastante cómodo. Puedo jugar en varias posiciones: de central, de lateral izquierdo o de mediocentro. Estoy dispuesto a dar el 100% en todas», aseguró.