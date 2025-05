Más errores propios que ajenos en el gran patinazo del Real Murcia en la lucha por el liderato

Ha sido una gran decepción para los aficionados del Real Murcia, que sin grandes transatlánticos en su grupo como el Castellón, Málaga y Córdoba, ... que ascendieron el año pasado, creían que el ascenso directo era una meta posible. Y más viendo la irregularidad de los filiales este año y también del Ibiza, el más temido al comienzo de la temporada.

El empate del equipo grana en la noche del sábado ante el Antequera y la victoria del Ceuta en Fuenlabrada en la jornada de ayer resolvieron el enigma, dieron el ascenso directo al equipo norteafricano y condenaron al Real Murcia, que ahora solo podrá aspirar a luchar por la segunda plaza, otro premio, aunque menor, por las ventajas que esta otorga de cara a afrontar el 'playoff'.

No obstante, el alirón del equipo de José Juan Romero dos semanas antes del final no ha sido una sorpresa pese a la ilusiones granas ya que mientras que el Ceuta avanzaba con paso firme en la recta final del campeonato, el Real Murcia mostraba lagunas en su juego, irregularidad y dificultades para ganar con solvencia, para ser un candidato al liderato y ascender a Segunda sin 'playoff'. Siempre estuvo cerca del primer puesto, pero nunca dio la sensación de ser tan fiable.

Victorias que se escaparon Mucho dominio y buenas intenciones, pero poco gol

La falta de pegada en partidos determinantes ha sido uno de los motivos que han provocado el desenlace en la lucha por el liderato del grupo 2. El equipo de Fran Fernández se ha mostrado impotente en varios partidos que acabaron con empate y en los que el Real Murcia, a los puntos, fue mejor. La incapacidad para generar y materializar situaciones de gol ha sido la tónica predominante en esta campaña ya que el equipo grana se ha apoyado más en acciones de calidad individuales y en robar en la zona alta para conseguir goles.

Las acciones individuales de los futbolistas de arriba y algún balón parado han mantenido a los de Fran Fernández arriba, pero no bastó para ascender

Eso y algunas situaciones de estrategia, aunque no muy frecuentes. Partidos como el del Antequera del pasado sábado en los que el Murcia fue mejor y no ganó son un un reflejo claro, la tónica habitual. Como otras veces en casa, duelos como el del Marbella en la jornada 9, el del Sanluqueño en la 14 y la visita del Fuenlabrada en la 17, acabaron con empate a cero en el marcador pese a que el equipo grana fue mejor.

Sumando todas las jornadas Escasez de empates y poca firmeza en el Enrique Roca

Hay grandes diferencias en los guarismos del Ceuta y los del Real Murcia. Los números en casa es uno de los aspectos en los que ambos equipos menos se parecen. Mientras que el cuadro norteafricano ha sumado 40 puntos en el Alfonso Murube en los 18 partidos que ha disputado allí convirtiéndose en el mejor local del grupo, el Real Murcia ha sumado 27 en los mismos encuentros, lo que le convierte en el décimo equipo del grupo en este aspecto. Pero, además, si algo tiene el Ceuta respecto al Real Murcia es su capacidad para no perder y empatar muchos partidos que el equipo grana ha perdido, aunque haya sido por la mínima. De hecho, tras 36 jornadas disputadas ambos equipos han ganado 17 partidos, aunque el Ceuta ha logrado empatar otros 15 partidos y los granas 9, lo que se traduce en seis puntos menos que son los que separan a ambos en la clasificación. Duelos en casa en los que el Murcia cedió todos los puntos ante el Yeclano, Betis Deportivo y Alcoyano son algunos ejemplos de partidos que debió empatar, igual que otros que tenía ganados y en los que cedió puntos en los últimos instantes, como el de la jornada 12 ante el Atlético de Madrid, que empató el duelo en el descuento.

11 puntos de 24 posibles Escaso botín en los choques claves contra rivales directos

Otro de los puntos débiles del Real Murcia de Fran Fernández tiene que ver con su solvencia para ganar partidos contra los equipos de la zona alta de la tabla. El último, ante el Antequera de Javier Medina contra el que el Real Murcia solo ha sumado 1 punto de 6 posibles. En la ida, y con el equipo grana con la posibilidad de dar un golpe y cazar a este rival cuando era líder, los de Fran Fernández firmaron un partido pésimo en El Maulí, donde los andaluces fueron infinitamente mejores pese a lo ajustado del marcador final (2-1).

El mismo botín ha cosechado ante el Ceuta, tras perder en la ida en el Alfonso Murube y apenas empatar en la vuelta en el Enrique Roca, en otro duelo en el que los granas optaban a ser primeros y fallaron. Frente al Ibiza ganó un partido y perdió el segundo en casa en otro choque clave para lazona alta, mientras solo ante el Mérida, quinto, los granas hicieron 6 de 6. Contra el sexto, el Sevilla Atlético, el bagaje es de 3 de 6, mientras que el filial del Atlético de Madrid B, séptimo, se llevó 5 de los 6 puntos en juego disputados ante el Real Murcia.

Los árbitros, en la diana Los penaltis no pitados y las expulsiones injustas

Los colegiados no le han regalado nada al Real Murcia. Es más, han sido determinantes en algunos choques, pero siempre en contra de sus intereses. La afición murciana echa en falta, entre otras acciones, los dos penaltis no pitados a Pedro León y Loren en el duelo ante el Hércules al comienzo de la liga, acciones de duelos en casa frente a filiales como el Betis Deportivo y Sevilla, o lo sucedido frente al Atlético de Madrid B, pitando un saque de esquina en contra del Real Murcia que no fue y que le costó dos puntos a los granas, un error reconocido por el propio Fernando Torres en la sala de prensa tras el choque.

La injusta y desproporcionada expulsión de Saveljich en Valdebebas, el circo de Román Román en Alcorcón o los posibles penaltis no pitados a favor de los granas frente al Antequera, son un escudo en el que también se protege Fran Fernández: «Llegaremos hasta donde nos dejen», dijo el pasado sábado el almeriense.

Exceso de rotaciones Falta de regularidad y poca seguridad en piezas claves

El Real Murcia no ha llegado al tramo final de la competición en el mejor momento de forma. La irregularidad de futbolistas como Isi Gómez, Moha y Boateng en la medular, o los constantes cambios en la parte de arriba han dejado entrever un equipo con falta de automatismos y con piezas importantes con falta de confianza en partidos claves. La política de rotación de Fran Fernández permite que haya más futbolistas activos, pero también con menos con la seguridad de sentirse indiscutibles.