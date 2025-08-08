David Vicente: «Me quedo, tengo un año más de contrato y lo primero es el Murcia»

David Vicente (Zaragoza, 26 años) aterrizó en el Real Murcia en el verano de 2024 tras un mal año en el Mirandés. Tras una pretemporada ... en la que apuntaba a titular con el equipo burgalés en Segunda, una inesperada rotura del menisco extreno de su rodilla le dejó en el dique seco hasta seis meses después. Le dio tiempo a participar en apenas 9 partidos de aquella segunda vuelta, pero se vio obligado a hacer las maletas. Le tocaba recuperar las sensaciones lejos de Anduva, un escalón más abajo, en un club donde volviera a ser protagonista. Y lo llamó un Real Murcia en el que un año después es capitán general, un futbolista querido por la afición y que parece inamovible en la zaga grana.

–Se le nota muy enchufado.

–Me siento muy bien, con confianza por volver a un sitio que ya conozco, por volver a estar con mucha gente con la que ya he estado, y por el ambiente que se respira en el equipo. Estoy al cien por cien desde el primer día.

–¿Desconectó o se ha estado machacando en sus vacaciones?

–Trabajé, pero las dos primeras semanas también me tomé un respiro. Me fui de viaje a México con mi hermano y nuestras parejas, pero después sí me machaqué.

–¿Qué se ha encontrado en el equipo al regresar al trabajo?

–Un ambiente muy bueno otra vez. La dirección deportiva lo tiene claro: firma gente currante y con un buen carácter, y eso se nota en el día a día. Llegas a entrenar con muchas ganas. Me gustan los nuevos compañeros.

EL VESTUARIO «Goiria lo tiene claro; firma gente currante y con un buen carácter. Vas a entrenar con ganas»

–Con perspectiva, ¿se arrepiente de haber aceptado jugar en Primera Federación de grana?

–No, al revés. Cuando acabó la temporada pasada me dije que había tenido mucha suerte de caer en un club así, y de haber sido tan bien recibido. Me siento muy agradecido a la gente, del cariño que me han dado y de cómo me han tratado. No lo cambio por nada; esta afición es exigente pero reconoce el trabajo, y eso es de valorar, no en todos los sitios pasa. Si ellos ven que defiendes a muerte el escudo y la camiseta, ellos van a ir a muerte contigo. Estoy encantado en el club, es del fútbol profesional. Cuando perdimos contra el Nàstic lloré, lo sentí de verdad.

–¿Llegará Balloteli o Falcao?

–No sé nada de eso y no los conozco. Si vienen a trabajar y a ayudar a conseguir el objetivo, yo no tengo nada que decir.

–Ha tenido ofertas para irse.

–Esto es fútbol y después de hacer un buen año hubo clubes que llamaron a mi puerta, es verdad. Pero yo tengo un año más de contrato aquí y lo primero es el Real Murcia. Es normal mirar con buenos ojos otras cosas, somos deportistas, pero estoy comprometido con el objetivo de llevar esta entidad a Segunda. Goiria quería que me quedara cien por cien, y yo tengo la responsabilidad de devolverle lo que me están dando.

–¿Pero seguro que se queda?

–Completamente, está descartado que me pueda ir, del todo.

–¿Cuál es el objetivo este año?

–Pelear a muerte por ser campeones. Es meternos presión, pero es para lo que hemos venido. Todo el mundo lo sabe. Hay una gran ilusión en el club y en la ciudad. Hay que ganar el mayor número de puntos posibles.

ETXEBERRIA «Me gusta cómo transmite y su forma de jugar; sus equipos son protagonistas y aguerridos»

–¿Le gusta el nuevo Murcia?

–A mí, mucho. Los conceptos de agresividad, velocidad, ser activo en la presión y otras cosas que pide el técnico me vienen bien; yo soy de ese tipo de perfil.

–A usted le gusta ir para arriba, tener libertad para atacar.

–Tengo vocación ofensiva, pero defensivamente también me considero un buen defensor. Es mi prioridad, ser defensa y si puedo aportar ofensivamente, mejor. Yo creo que todos los laterales tienen este perfil que ha ido cambiando con el tiempo. Nuestra posición es exigente, ahora tienes que ser proactivo atacando, asociarte bien, defender a los jugadores más peligrosos del equipo rival y atacar. Corremos muchos riesgos, pero también tenemos libertad para subir la banda.

–¿En qué está cambiando este Real Murcia respecto al de la pasada temporada?

–Sobre todo en ser protagonista en todo y hacerlo con la mayor intensidad posible. Y también defender atacando y ser los más intensos en la presión, yendo hacia arriba cada vez que tengamos opción. En tener personalidad y no dejar que nadie nos domine.

–¿Y cómo es Etxeberria?

–Sus entrenamientos tienen mucho ritmo, son intensos y le gusta que sus jugadores sean aguerridos. Le gusta correr riesgos.

–Con su palmarés, ¿cómo es en el día a día?, ¿es altivo?

–Es una persona llana y cercana, que ha sido futbolista como nosotros y eso se nota en el día a día. Y no es altivo, al revés, es el primero que nos exige dar el máximo. Me pareció una gran noticia su fichaje por el Real Murcia; me gusta su forma de jugar y la forma que tiene de transmitir.

FUTURO «Ojalá pudiera desarrollarme como futbolista y persona aquí; me encanta el club y la gente»

–Apunta a titular indiscutible.

–Nadie se puede sentir titular indiscutible en este equipo, pese a la temporada pasada. Uno tiene que ganarse día a día el derecho de jugar para el Real Murcia y también de poder ponerse esta camiseta cada domingo.

–Es curioso que precisamente usted se juegue el puesto cada semana con Mier, un futbolista que es muy amigo suyo.

–Nos llevamos muy bien. Cuando más feliz estaba es cuando jugábamos los dos. No da gusto que uno no juegue, pero hay que mirarlo de manera profesional. Cuando termina el partido vuelves a ser persona. Es a lo que hay que darle valor y no nos vamos a enfadar el uno con el otro. Además, la decisión de jugar o no no depende de nosotros. Nunca hemos tenido piques: vamos y volvemos de Pinatar Arena juntos, vamos a comer o cenar juntos y vivimos enfrente.

–No va a ser fácil ascender.

–Hay muchos jugadores de nivel que están bajando de categoría y eso fortalece la competición. Los equipos son cada vez mejores; cada vez hay menos hueco en Segunda y los futbolistas bajan a Primera Federación. Hay muy poca diferencia ya con Segunda.

–Fue una de las imágenes del pasado 'playoff'; su hermano Carlos, jugador del Alavés, apoyándole en Tarragona.

–Los éxitos de uno son los éxitos del otro. Casi siempre habíamos jugado juntos. Pero tras separarnos yo estuve en Ferrol cuando él ascendió, o he ido a Vitoria a verlo muchas veces. Cuando él pudo venir a disfrutar de un ambiente de 'playoff' quiso estar. Pasó toda aquella semana en Murcia.

–Y mezclado con la grada.

–Somos así, gente normal, que nos gusta el barro y vivir las cosas de forma apasionada. Dice que se lo pasó de maravilla, que le pidieron muchas fotos, pero que lo disfrutó.

–¿Su relación es especial?

–Siempre hemos hecho todo juntos. Es la primera persona a la que llamaría si tuviera un problema. Pero también somos muy competititivos los dos y a veces chocamos jugando a cualquier cosa, pero a los cinco minutos se nos pasa. Nos gustaría en un futuro, antes de retirarnos, volver a coincidir en un vestuario y en la misma banda.

–¿Qué le gusta de Murcia?

–La gente, la cercanía a la playa y la comida; hay muchos y muy buenos sitios para comer.

–¿Por qué se decanta?

–La marinera y el caballito me gustán un montón, pero yo soy muy de carne y la de aquí me encanta, la tratan muy bien.

–¿Alguna zona que destaque?

–Me gusta mucho Cabo de Palos; es una zona tranquila.

–¿Vende Murcia bien?

–Ha venido mucha gente a verme y todos quedan encantados; el clima es muy bueno y puedes disfrutar todo el año de la playa, de estar en una terraza y de desconectar un rato al sol.

–¿Se ve haciendo una larga carrera en el Real Murcia?

–Cien por cien. Ojalá con un ascenso, o varios. Es un sitio en el que me gustaría poder desarrollarme como persona y jugador. El club lo vale, la ciudad también, y por supuesto la gente.