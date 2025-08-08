La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Vicente, en el gimnasio situado en la segunda planta del Enrique Roca, este jueves. JAVIER CARRIÓN / AGM
Lateral derecho del Real Murcia

David Vicente: «Me quedo, tengo un año más de contrato y lo primero es el Murcia»

«Si esta afición ve que defiendes el escudo con todo, ellos van a ir a muerte contigo», dice el maño, que seguirá en el club pese a tener varias ofertas de Segunda Defensa

José Otón

José Otón

Murcia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:49

David Vicente (Zaragoza, 26 años) aterrizó en el Real Murcia en el verano de 2024 tras un mal año en el Mirandés. Tras una pretemporada ... en la que apuntaba a titular con el equipo burgalés en Segunda, una inesperada rotura del menisco extreno de su rodilla le dejó en el dique seco hasta seis meses después. Le dio tiempo a participar en apenas 9 partidos de aquella segunda vuelta, pero se vio obligado a hacer las maletas. Le tocaba recuperar las sensaciones lejos de Anduva, un escalón más abajo, en un club donde volviera a ser protagonista. Y lo llamó un Real Murcia en el que un año después es capitán general, un futbolista querido por la afición y que parece inamovible en la zaga grana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  5. 5

    Empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones a la comunidad musulmana para realizar sus rezos
  6. 6 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  7. 7 Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia
  8. 8

    David Baños: «Me dejo guiar mucho por lo que me pide el corazón»
  9. 9

    Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite
  10. 10 Antonio David, el pivote que completa la medular del Murcia, ya es futbolista grana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad David Vicente: «Me quedo, tengo un año más de contrato y lo primero es el Murcia»

David Vicente: «Me quedo, tengo un año más de contrato y lo primero es el Murcia»