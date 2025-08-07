El Real Murcia consigue la cesión de Antonio David

Javier Brocal Jueves, 7 de agosto 2025, 11:55 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

El Real Murcia mueve ficha en el centro del campo, pero esta vez de carácter más defensivo. Antonio David (Cádiz, 2005), centrocampista, llega en calidad de cedido después de firmar en este mismo verano por el Albacete. Con 19 años era uno de los jugadores clave del Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco en la campaña 24/25. Además, suma cinco temporadas en la prestigiosa cantera blanca, en esta última jugó más de 1.000 minutos participando en 27 partidos de Primera Federación.

Antonio David también ha tenido presencia en las categorías inferiores de la Selección Española. El andaluz participó en el Europeo Sub17 disputado en 2022 y en la que cayeron eliminados en cuartos de final por Portugal. Además, estuvo dos cursos en las categorías inferiores del Málaga.

El mediocentro va a tener competencia en la columna vertabral grana. Sergio Moyita e Isi Gómez están siendo imprescindibles en la pretemporada de Joseba Etxeberria. Por otro lado, Palmberg, que el año pasado sorprendió a todos cogiendo la batuta del Real Murcia, también sorprende al técnico vasco por su despliegue en el terreno de juego.

Fichas disponibles

La llegada de Antonio David amplía el número de fichas Sub-23 de la plantilla de tres a cuatro. Siguiendo con este tema, continúan ocupadas las 18 fichas seniors que ordena como máximo la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, la salida de Kike Cadete es un secreto a voces después de no tener minutos en los últimos tres partidos de la pretemporada, por lo que una estas fichas quedaría libre para la incorporación de un jugador de rol defensivo. Asimismo, la marcha de Cadorini como cedido continúa siendo una opción, mientras que la dirección deportiva busca al atacante ideal.