Aspecto del fondo sur en el último duelo ante el Nàstic. Javier Carrión / AGM

Fútbol | Real Murcia

La Fepemur, con tres peñas más que la pasada campaña, podría superar los 4.300 asociados

El club y la Federación de Peñas estiman que el número será mayor que la temporada pasada

José Otón

José Otón

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:31

A falta del recuento oficial, tanto el Real Murcia como la Federación de Peñas (Fepemur) estiman que el número de peñistas para la campaña 2025-26 será más alto que el pasado curso. El pasado ejercicio el club grana contó con 4.300, cifra que será superior este curso.

El pasado 31 de julio el número de estos abonados ya ascendía a 4.231, aunque no es hasta última hora de la tarde de este jueves cuando se cierra el plazo para que los más rezagados renovaran su abono del año pasado sin perder el sitio.

Arroceros de Calasparra

Una vez entregadas las listas definitivas por la agrupación que lidera Salvador Oliva, el club imprimirá los abonos y dará a conocer el dato definitivo. «Va a ser complicado que alcancemos los 5.000, pero vamos a superar la cifra del curso pasado», asegura el presidente de las peñas, que afirma que no solo hay de estas agrupaciones en el fondo sur, también en el norte, en la grada lateral y en tribuna. Además, la Fepemur cuenta con tres peñas nuevas, lo que eleva el número a 89, siendo dos de ellas de Murcia y otra, Murcianistas Arroceros, de Calasparra.

Te puede interesar

