Cero alcohol y respeto máximo para esta campaña en las gradas del Enrique Roca

La Primera Federación se va a aparecer cada vez más al fútbol profesional. Y no solo por el nivel futbolístico de los equipos, cada ... vez más alto, también por los requisitos económicos y organizativos que se les está exigiendo a los equipos de la categoría. Entre ellos, los que conciernen a la seguridad y control, apartado donde la Comisión Antiviolencia dependiente del Consejo Superior de Deportes quiere pisar el acelerador este año.

De hecho, este organismo ya ha deslizado a los clubes que va a reforzar la seguridad en los estadios y frenar conductas de riesgo a partir de la actual campaña 2025-26 en Primera, Segunda y Primera Federación, medidas que se extenderán a la Segunda Federación antes de 20230. Tanto es así que los dos coordinadores de la Policía Nacional asignados al equipo grana, los inspectores Juan Antonio García y José Vicente Cascales, ya se han puesto en contacto con Adrián Miñano, Director de Seguridad del Real Murcia, para informarle de este cambio de normativa de la que todavía se desconocen todos los detalles.

En el punto de mira está el consumo de alcohol dentro de los recintos y también el control de las actividades de las gradas de animación. En cuanto a lo primero, Antiviolencia avisa de que los controles de alcoholemia en los estadios serán habituales en partidos de alto riesgo y 'playoff', siendo las sanciones para los que presentes síntomas de embriaguez de 3.000 a 10.000 euros, aunque todavía no hay un grado fijado al respecto. Los clubes también estarán vigilados con lupa y podrán ser sancionados con multas de 5.000 a 50.000 euros si venden alcohol en sus dependencias.

Las gradas de animación, cada vez más comunes en los estadios, están el punto de mira. Para empezar, solo podrá haber un megáfono por recinto y únicamente lo podrá usar una persona que además deberá estar perfectamente identificada ante el propio Director de Seguridad del Real Murcia, y también ante la Policía Nacional. Quien sea el responsable del mismo responderá ante cualquier mensaje de odio, homofobia u opiniones religiosas o políticas vertidas durante los encuentros.

Las pancartas elaboradas por los aficionados también serán examinadas: a partir de ahora se podrán limitar las medidas y éstas deberán llevar un certificado que indiquen que están confeccionadas apropiados y homologados por la Policía Nacional.

Además, los conocidos como tifos, mosaicos o pancartas de grandes proporciones creadas por los aficionados para apoyar a su equipo, también estarán vigiladas. Sobre todo, porque con carácter previo deberan ser aprobadas por el club y la Policía Nacional, lo que incluye hasta una presentación previa del diseño de los mismos, lo que le restará su carácter reivindicativo y su capacidad para sorprender.

Salvador Oliva, presidente de las peñas murcianistas (Fepemur), asegura que las nuevas medidas no tienen por qué afectar a los aficionados granas. De hecho, Oliva asegura que «hace dos semanas nos reunimos con la Policía Nacional y nos dijeron que las líneas a seguir son similares a las del año pasado. Es evidente que quieren igualar la Primera Federación al fútbol profesional». El jefe de los peñistas, la mayoría agrupados en el fondo sur, adelanta que «hemos trabajado durante estos años en esta dirección para estar preparados para subir a Segunda, sabíamos que antes o después se iban a implantar estas medidas». En cuanto a la prohibición de vender alcohol en el estadio, la medida no afecta a la sede de la Fepemur, situada en los bajos del estadio, que sí lo hace: «A nosotros la medida no nos afecta, nuestra sede está en el exterior y damos a la plaza. No tenemos un punto de venta dentro del recinto».

En cuanto al colectivo encargado de la zona de animación, los Raijos Granas, las medidas «van en contra de la esencia del fútbol, es una constante desde que Tebas llegó, ahora también quiere influir en la Primera Federación», asegura uno de sus miembros que prefiere mantenerse en el anonimato. En cuanto al megáfono, asegura que lo ideal es que se pudieran «acreditar varias personas más» para utilizarlo, mientras que la normativa de los tifos «se ha ido endureciendo con el paso de los años, cada vez nos ponen más problemas. Los trámites burocráticos son cada vez más pesados», advierten los miembros de este colectivo, que se consideran «con capacidad autónoma, con el conocimiento y la experiencia suficiente para saber que no podemos mostrar mensajes que no respeten a los demás».

Ante el Villarreal, el viernes

Al Real Murcia le ha salido el tiro por la culata. El equipo grana estaba descontento con el horario del choque de la cuarta jornada que le iba a medir al Villarreal B, el sábado 20 de septiembre a las 16.00 horas, sobre todo por la posible alta temperatura que podría envolver al encuentro. De hecho, la Federación ha decidido pasar el encuentro al viernes 19, a las 21.30 horas. Un horario que no gusta y que además perjudica a los pupilos de Joseba Etxeberria, que tendrán menos días de descanso después de jugar el próximo domingo, a las 12.00 horas, ante el Atlético Madrileño en la capital de España.