Un camino menos espinoso para un Real Murcia con una vida más

José Otón Martes, 25 de marzo 2025, 01:21

Si el Real Murcia no es líder en el actual grupo 2 de Primera Federación es por deméritos propios, pero no porque sus rivales ... estén pletóricos o en un momento de forma óptimo. De hecho, los tres conjuntos que anteceden en la tabla al equipo grana cerraron la jornada 29 sin ganar sus respectivos partidos y confirmando que no son una apisionadora. Hecho que permite a los murcianos estar a solo dos puntos del liderato, y a uno del segundo y tercer clasificado a falta de nueve jornadas para el final de la liga. Eso sí, de haber sido más contundentes en las últimas semanas en las que solo sumó 7 puntos de 15, los de Fran Fernández podrían estar mucho más cerca de su gran objetivo: subir por la vía rápida a Segunda División.

El Ibiza de Paco Jémez, que parecía imparable tras conseguir siete victorias consecutivas, una de ellas en el Enrique Roca, ha pinchado en sus dos últimos partidos tras empatar en Algeciras y recibir un duro correctivo en casa ante el Intercity, el colista, que le arrebató los tres puntos. El Ceuta de José Juan Romero, segundo a un punto del líder, también se está tirando de los pelos ya que podría haber sobrepasado a los baleares de no haber cosechado tres empates en las tres últimas jornadas, dos de ellos en casa donde precisamente parecían infalibles. En total, 9 puntos de 15, pero con el lunar de los tres últimos resbalones. EL DATO 15 puntos más que el Ibiza, actual líder del grupo 2 con 48, tenía el Castellón (63) hace justo un año, cuando era el primero del grupo 2 tras las primeras 29 jornadas. El Córdoba (63), el Ibiza del año pasado (57) y el Málaga (56), también serían líderes destacados este ejercicio. De los cuatro primeros el Antequera es el peor ya que apenas ha logrado sumar 6 puntos en los últimos tres encuentros. Los de Javi Medina solo han conseguido ganar un partido de los últimos cinco, y también han cometido graves errores, como el pinchazo en El Maulí del pasado fin de semana dejándose todos los puntos en juego ante el Algeciras, un rival de la zona media-baja de la tabla. Los malagueños solo han perdido tres partidos en todo el curso, aunque ahora lo que más les pesa, además de la última derrota, es haber cosechado cuatro empates seguidos entre las jornadas 24 y 27. La mejor noticia para los de Fran Fernández es que a pesar de su falta de pegada en algunos encuentros, su debilidad en casa y sus problemas en defensa, todavía puede ser primero, aunque no dependa de sí mismo. Recibe en casa al Ceuta y al Antequera, segundo y tercero de la clasificación, aunque también necesitaría que el equipo de Jémez pinche en otras finales que va a disputar de aquí al final de curso. En las dos próximas jornadas visita al Hércules y recibe en Can Misses al Real Madrid Castilla, mientras que va a despedir la liga regular en un partido que teóricamente será de alto voltaje frente al Ceuta. Más competitividad El grupo 2 de este curso no tiene nada que ver con el del curso pasado en el que el nivel de los cinco primeros era mayor, al menos en lo que a la puntuación se refiere. De hecho, tras la jornada 29 del ejercicio 2023-24, el Recreativo de Huelva era quinto con 48 puntos, los mismos guarismos que un año después y a la misma altura de la competición tiene el líder Ibiza. El Murcia, con los 46 puntos que tiene ahora, ni siquiera estaría en los puestos de 'playoff hace un año. El Ibiza, líder, ha sumado solo 1 punto de 6, el Ceuta empató sus tres últimos partidos y el Antequera solo lleva 6 de 15 El Castellón era líder la pasada campaña sumando 63 puntos, quince más de los que tiene actualmente el Ibiza de Paco Jémez. El Córdoba era segundo con 60 puntos, mientras que el tercero era el propio Ibiza con 57, uno más de los que tenía el Málaga, cuarto con 56. Todos ellos serían líderes este año en el grupo 2 y con mucha ventaja sobre sus perseguidores. Que el grupo 2 no es el mismo que hace un año también lo deja patente un dato: los cinco últimos de la tabla tienen más puntos que hace un año cuando la salvación no estaba tan barata y cuando hasta tres equipos (Melilla, Baleares y Granada B) estaban ya descendidos. Este curso, hasta el colista Intercity, que ganó esta semana en Ibiza, tiene 28 puntos y está a cinco de la salvación. Polémica elección de las sedes españolas del Mundial 2030 Lío a la vista en la elección de las ciudades que acogerán el Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. De hecho, según El Mundo, la Federación Española de Fútbol manipuló las puntuaciones de las sedes españolas con el objeto de dejar fuera de la lista de once elegidas a Vigo e incluir a San Sebastián. Según este diario, en la primera lista con las puntuaciones elaborada por miembros de la candidatura el pasado 25 de junio, la undécima posición era para Balaídos, el estadio del Celta, en Vigo, con 10,20 puntos. Éste superaba a Anoeta, en San Sebastián, que se quedaba fuera con 10,12. Todo indica, sin embargo, que 48 horas después este organismo presentó otra lista en la que Anoeta, en San Sebastián, sumaba 10,60 y superaba al estadio vigués, que mantenía sus 10,20. En el primer listado, de mayor a menor puntuación, los recintos elegidos eran el Santiago Bernabéu, el Metropolitano, San Mamés, Camp Nou, La Cartuja, Gran Canaria, La Rosaleda, Cornellá, La Romareda, Riazor y el propio Balaídos, aunque luego llegó e polémico cambio que se ha dado a conocer en las últimas horas. Murcia, la colista La candidatura de Murcia, que no contó con los avales necesarios, aparece como colista a nivel de puntuación en la primera lista. El Enrique Roca y el proyecto murciano, que no llegó a contar con financiación, sumó 0,10 puntos, muy lejos del Bernabéu (17,2), pero también del Gran Canaria de Las Palmas (12,30) o La Rosaleda de Málaga (11,58), ciudades que sí apostaron por el Mundial.

