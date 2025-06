Asier Goiria pone en marcha las renovaciones en el Real Murcia

El banquillo del Real Murcia lleva muchos días en una situación de bloqueo. Sin acuerdo para la rescisión de Fran Fernández, tampoco le puede ... suceder oficialmente aún Joseba Etxeberria. Sin embargo, eso no significa que la parcela deportiva esté paralizada. La confección de la próxima plantilla no espera y más allá de los actuales 12 jugadores con contrato en vigor, Asier Goiria ya puso en marcha varias renovaciones para la próxima campaña. De este modo, el director deportivo grana tiene encaminada la continuidad tanto de Jorge Mier como de Antxon Jaso, dos jugadores que llegaron con él el verano pasado y que ya conocía de su paso por el Amorebieta.

En el caso de Jorge Mier, el jugador ha recibido el interés de más equipos, pero la prioridad pasa por continuar vistiendo la camiseta grana. Todo transcurre por buen camino para cerrar pronto esa renovación después de una primera temporada en la que jugó 24 partidos entre Liga y 'playoff' y anotó un gol. Al Enrique Roca llegó directamente del Amorebieta. Estuvo en el club de Urritxe dos temporadas, logrando en la 2022-23 el ascenso a Segunda División siendo un fijo en los onces iniciales.

Asier Goiria siempre ha tenido las mejores palabras para el lateral derecho, confiando en su valía incluso cuando en el comienzo de la pasada pretemporada sufrió un contratiempo, una lesión en el hombro que trastocó sus primeras semanas como murcianista. Su debut liguero fue en la jornada 4 y para su primera titularidad hubo que esperar hasta la jornada 7, ya en octubre. Además, durante la primera vuelta le tocó adaptarse varias veces al lateral izquierdo.

Con la continuidad del asturiano, el Real Murcia lograría afianzar su defensa y más en concreto el costado derecho. Hay que recordar que entre los jugadores que ya tenían contrato más allá de este 30 de junio se encontraba David Vicente, el lateral habitual durante la pasada temporada. Un futbolista que jugó entre Liga y fase de ascenso 38 partidos en total, siendo titular en 32 ocasiones. Un desempeño que le ha valido la inclusión en el once ideal de la temporada 2024-25 en Primera Federación, siendo el único representante grana.

Tercer central

En esa situación favorable para renovar está igualmente Antxon Jaso, central navarro que terminó la temporada como la tercera opción en el centro de la zaga. Llegó al Murcia como primer fichaje de Goiria como director deportivo procedente del Sestao River. Antes estuvo en el mismo Amorebieta, en dos etapas, y también formó parte de la plantilla que subió en 2023. Su primera temporada en Murcia fue de más a menos en cuanto a participación. Empezó como titular, pero poco a poco un perfil más experto como Saveljich ofreció más fiabilidad en los esquemas de Fran Fernández. Jugó 21 partidos, 17 veces en el once inicial. 13 titularidades correspondieron a la primera vuelta. Incluso en algún caso de necesidad tuvo que actuar en el centro del campo.

De esa manera, el Real Murcia seguiría consolidando la línea defensiva de cara a la próxima temporada. El equipo, que fue el menos goleado de la categoría, cuenta por ahora con el portero Gianfranco Gazzaniga y los zagueros David Vicente, Alberto González, Esteban Saveljich, Andrés López y Kike Cadete, todos con contrato. A ellos se les unirían Jorge Mier y Antxon Jaso. Otros jugadores que quedarán desvinculados a partir del 30 de junio son Iker Piedra, Moha Moukhliss, Richard Boateng y Pedro León.

Despedida de Loren

El que no formará parte del próximo proyecto será Loren Burón. En su caso ya sabe que no renovará. De hecho, se despidió públicamente del Real Murcia. Era uno de los jugadores que terminaban contrato el 30 de junio. En un mensaje en sus redes sociales el pasado viernes, se mostró agradecido con la directiva, el cuerpo técnico, los trabajadores, los compañeros y la afición. Se cierra así su segunda etapa como grana, después de fichar en la temporada 2022-23 y de regresar en el mercado de invierno de la 2023-24 pagando traspaso.

Dos temporadas y media donde sumó 84 partidos y seis goles entre Liga, 'playoff' y Copa del Rey. En el comunicado, afirmó que «cada vez que he saltado al césped he sentido la responsabilidad y el privilegio de representar a esta ciudad y su gente». Del mismo modo, señaló que «estoy convencido de que pronto estaréis en la categoría que como mínimo merecéis. Cuando ese día llegue, me alegraré como un murcianista más».