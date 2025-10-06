La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trilles, capitán del Tarazona en el suelo, mientras los jugadores del Efesé celebran el gol de Ortuño, que volvió a celebrar uno tras 17 meses de sequía en liga. J. M. Rodríguez / AGM
Primera Federación

El Cartagena sigue de dulce en casa gracias a su contundencia ofensiva

El Efesé empezó sufriendo pero la efectividad de Kevin, Chiki y Ortuño le dio los tres puntos en un partido que empezó mal y terminó bastante bien

Jesús Fernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:25

  1. 1

    Cambio en la portería y sin Fidalgo; las sorpresas de Javi Rey en el once titular contra el Tarazona

Nadie se esperaba que contra el Tarazona estuviera bajo los palos Iván Martínez. Lucho venía de encajar tres goles, pero su rendimiento en El Palmar ... fue notable, evitando un resultado más abultado. Aun así, Rey decidió sentarlo y el soriano debutaba con la casaca albinegra. No tuvo mucho trabajo, pero sí quedó retratado en el gol anulado donde no salió con decisión y se quedó con el molde.

