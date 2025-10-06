El Cartagena sigue de dulce en casa gracias a su contundencia ofensiva

Nadie se esperaba que contra el Tarazona estuviera bajo los palos Iván Martínez. Lucho venía de encajar tres goles, pero su rendimiento en El Palmar ... fue notable, evitando un resultado más abultado. Aun así, Rey decidió sentarlo y el soriano debutaba con la casaca albinegra. No tuvo mucho trabajo, pero sí quedó retratado en el gol anulado donde no salió con decisión y se quedó con el molde.

Además, el míster gallego determinó que, además de la obligada baja de Larrea, Fidalgo también saliera del once y dio entrada a De Blasis y Alcáñiz. Una decisión sorprendente quitar al ancla del medio campo. Con la presión inicial del Tarazona les costó asentarse y el nuevo doble pivote tuvo problemas. Cuando el partido bajó de ritmo, respiraron aliviados, pero aún así no pudieron sobresalir en un encuentro de fútbol directo.

La intensidad que le puso el equipo de Juanma Barrero descolocó a los albinegros. ¿Una vez más?, se estarían preguntando los aficionados en las gradas cuando, tras el mal arranque, Traoré perforaba las mallas con un imperial testarazo en el área pequeña donde ni la zaga ni el debutante Iván Martínez se hicieron fuertes. El línea levantó el banderín por fuera de juego y el trencilla dio la razón a su compañero tras revisarlo en el FVS. Una decisión controvertida porque la imagen parecía mostrar todo lo contrario. Pese a este revés, el Tarazona siguió dominando y pisando área rival.

3 La sociedad Kevin-Chiki salió a la luz para empezar ganando un partido por primera vez

La salida fulgurante del combinado visitante se fue calmando, dio un paso hacia atrás, se colocó en un 5-4-1 y le dio el control del partido al Efesé. Este era el guion esperado y, de hecho, el Tarazona estaba cómodo, los pases horizontales no le hacían pupa y sabían que en algún momento podrían correr. Así fue, pero entre sus planes no entraba que el Cartagena le diese de su propia medicina. La contra acabó en las manos de Iván, que la mandó arriba para la carrera de Chiki. Trilles, más pendiente del 19 que del vuelo del balón, despejó sin querer con la espalda y el eléctrico Kevin recogió el balón, sorteó con mucha clase la entrada de Traoré y con delicadeza la puso en el palo largo. Primera llegada, primer gol. Una efectividad que terminaría de redondear Chiki, en el día de su cumpleaños. El madrileño se ofreció de cara para darle una salida a la zaga y, con ello, arrastró a su marca y desarmó el sistema defensivo. Se la dejó de cara a Luismi para que el 11 sacara la varita para que se la devolviera para festejar los 29 años de la mejor manera.

4 Alfredo Ortuño vuelve a sentirse goleador para sentenciar el partido

Diez meses después, el capitán del Cartagena volvió a reencontrarse con el gol. No lo hacía desde el 5 de diciembre de 2024 en un choque de Copa del Rey contra el Andorra. En liga esa sequía era de 17 meses. Un largo periodo en el que Ortuño no ha dejado de trabajar para este momento. Sabía que el olfato no lo había perdido y ayer introdujo con rabia el balón en el fondo de las mallas para cortar la racha de 25 partidos a dos velas. La pelota se le resistió. En primera instancia se la sacó Trilles sobre la línea, pero le cayó el rebote y se lanzó a por la presa para decir que Ortuño ha vuelto a cazar con la camiseta del Efesé.

5 Los albinegros manejaron a la perfección sus cartas para desmoralizar al rival y seguir de dulce en casa

El Tarazona entró a la segunda mitad descuidando las tareas defensivas, sin entender que el Efesé podría sentenciar. Los de Javi Rey demostraron una gran madurez dentro del terreno de juego y no le dieron ninguna concesión a los de Barrero para que se metieran en el partido. Fueron pacientes, dejaron fermentar el ansia por empatar de los aragoneses para asestarles el golpe mortal en el momento exacto. El Cartagena sigue de dulce en el Cartagonova y completa el 9 de 9 en casa. Un pleno de triunfos que le aupan al coliderato y difuminan las dudas de Sanlúcar.

Javi Rey, sobre Ortuño: «Lo necesitábamos recuperar»

Ampliar Javi Rey, ayer, en el partido contra el Tarazona. J. M. Rodíguez/ AGM

El entrenador del Cartagena, Javi Rey, atendió a los medios de comunicación tras el 3-0 al Tarazona, que «viendo el resultado parece un partido sencillo, pero no lo fue», reconoció. Los aragoneses revolotearon el área en el tramo inicial, algo que no le gustó al gallego, pero que asumió que el partido de su equipo en materia defensiva fue bueno. Achacó la modificación en la portería a simplemente «decisiones». «El cambio de portero siempre es llamativo, pero lo veo como una posición más». El míster está encantado con la actitud de sus porteros cuando les ha tocado el banquillo. La actuación del soriano le pone «aún más difícil decidir quién ocupa la portería», dijo Rey, que mantiene la incertidumbre y no dice si va a ser permanente.

El preparador albinegro mide muy bien sus palabras y siempre se dirige al colectivo, pero sabe cuándo tiene que echar un capote. Esta vez le tocó a Ortuño porque lo «necesitábamos recuperar», asumiendo que el gol «fue muy importante para él, para nosotros, y para todo el Cartagena».

Con respecto a las rotaciones, Javi Rey va a seguir esa línea «si todo sigue igual». «Yo no puedo vender el discurso a mi plantilla de que confío en todos y jugar todos los domingos con el mismo once. Ese discurso se cae. Hay que ser consecuente con lo que se le dice a los futbolistas».