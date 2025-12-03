Zonas deportivas, juegos infantiles, fuentes secas, parque canino y jardinería: las mejoras del parque Ingeniero Juan García de Orihuela Las obras se llevarán a cabo con una subvención de medio millón de euros de la Generalitat Valenciana

Esta mañana se ha presentado el proyecto de remodelación integral del parque Ingeniero Juan García de Orihuela. Contará con una inversión total de medio millón de euros y que sufragará la Genralitat Valenciana. Esto será posible al cumplir con el requisito de justificar antes del 31 de diciembre del primer gasto. Este corresponde con la redacción del proyecto, que según ratifican desde el Ayuntamiento, ha sido abonado, 16.000 euros, y justificado.

Este espacio verde, junto al río Segura, viene necesitando una profunda remodelación desde hace tiempo. Se trata de unas obras que los vecinos venían reclamando. Por esto y para dar cuenta de la importancia de esta actuación, el alcalde, Pepe Vegara acompañaba al edil de Infraestructuras, Víctor Valverde y el arquitecto redactor, José Enrique Bautista Carrasco al acto público de presentación del proyecto esta mañana en el propio parque.

En cuanto a las obras, se marcan seis ejes de actuación. En la zona deportiva se llevará a cabo la remodelación integral de la pista polideportiva y la instalación de una grada de hormigón prefabricado. También se colocará redes de protección perimetrales para evitar la salida de balones y se renovará de forma total el pavimento deportivo. Para la zona de juegos infantiles y áreas familiares se instalará nuevos elementos, se instalará una tirolina, renovarán los pavimentos de caucho y zonas estanciales y mejorará la accesibilidad en toda la zona.

En cuanto a elementos innovadores, según contempla el proyecto se incorporará fuentes secas con chorros de agua e instalarán un parque canino con equipamiento adecuado. En materia de descanso y convivencia, el futuro parque contará con la renovación de bancos, sombras y espacios estanciales y la reordenación de caminos y zonas pavimentadas.

En lo que se refiere a la jardinería y riego, con los 500.000 euros también se actuará en la renovación completa de la jardinería del parque, la instalación de un actualizado sistema de riego por goteo, y la mejora y extensión de los firmes. La última de las líneas de actuación se dirige al alumbrado público. La remodelación del parque incluye la sustitución total del alumbrado, con nuevas luminarias más potentes y eficientes.

Con todo esto el equipo de gobierno pretende transformar por completo «este gran pulmón verde del casco urbano». La actuación, aseguran, mejorará la funcionalidad del parque, incrementará su atractivo y se adaptará a las necesidades reales de familias jóvenes, personas mayores, deportistas y propietarios de mascotas. El plazo de ejecución fijado una vez se inicien las obras será de seis meses. El alcalde avanza que «esperamos que después del verano del año que viene podamos ver este parque completamente renovado, con una zona deportiva protegida y nueva, espacios amplios para pasear, zonas de descanso y un parque canino para mascotas». El propósito es que en las cuatro semanas que restan para finalizar el año se liciten las obras.

Remodelación de 27 parques infantiles

Hace casi un mes, el Ayuntamiento de Orihuela presentó un proyecto de renovación, adecuación y reparación de 27 parques infantiles. Para ellos se destinará una inversión total de 589.121 euros. Todas estas actuaciones se repartirán tanto en el casco urbano, como en pedanías y el área de la costa. Cada una de las actuaciones contará con una inversión diferente, condicionada por las necesidades de mejora y remodelación que precise cada parque infantil.

En primavera ya se acometieron las obras de remodelación de la zona de parque infantil de la glorieta Gabriel Miró y el parque Severo Ochoa. Esta actuación supuso una inversión de 470.000 euros.

