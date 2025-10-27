Orihuela se queda sin su oficina de asesoramiento para la rehabilitación de viviendas PSOE y Cambiemos denuncian que el Ayuntamiento no renueve el convenio con la Generalitat

El Ayuntamiento de Orihuela ha perdido la oficina Xaloc y más de 110.000 euros para su funcionamiento según denuncia el grupo municipal de Cambiemos Orihuela y el PSOE. En un comunicado, ambas formaciones han indicado que la administración local no ha renovado el convenio con la Generalitat de este espacio destinado a ofrecer un servicio de información, asesoramiento y gestión en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana.

Este convenio, promovido en su momento por Cambiemos Orihuela, se firmó en octubre de 2021 cuando el entonces gobierno municipal de Emilio Bascuñana firmó el convenio con la Generalitat. Con la moción de censura en abril de 2022, PSOE y Ciudadanos se comprometieron a abrir esta oficina en su pacto de gobierno, pero finalmente no se pudo producir esa apertura.

Aunque viene de la legislatura pasada, no fue hasta octubre 2023 cuando se pudo poner en marcha esta oficina. El vigente alcalde, Pepe Vegara, en el balance de sus primeros 15 días al frente del gobierno local, principios de julio de 2023, señaló que el expediente estaba paralizado por falta de gestión. Para ese momento, aseguraba, se había aportado toda la información que faltaba y se había seleccionado las tres personas que se iban a incorporar y, de inmediato, añadió, se abriría provisionalmente en las dependencias de Urbanismo. Con la apertura, se le modificó el nombre y de oficina Xaloc pasó a llamarse oficina Municipal de vivienda de Orihuela. Según los datos que se ofrecieron a finales del año pasado, por parte del edil de Urbanismo, Matías Ruiz, en su primer año de funcionamiento, atendió a un centenar de personas.

El convenio con el que se puso en marcha este espacio garantizaba hasta 2024 la financiación de la oficina y su personal, pero el Ayuntamiento, según desvela Cambiemos no ha renovado su adhesión para 2025. Esto, denuncia la formación, implica renunciar a una subvención autonómica de más de 110.000 euros. Esto además, añaden, supone perder la continuidad del servicio y del equipo técnico que lo atendía.

Para la formación esto es un «nuevo ejemplo de la mala gestión de este equipo de gobierno, que sigue dejando escapar subvenciones importantes mientras mantiene a coordinadores generales que no están dando ningún resultado para la ciudad de Orihuela». Desde Cambiemos reiteran las críticas hacia estos cargos a los que señala porque se les contrató «para agilizar los procesos administrativos y facilitar la captación de ayudas, pero los hechos demuestran lo contrario».

Por otro lado, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela en otro comunicado y también en materia de vivienda califica de «fiasco» la constitución de la empresa pública de vivienda. Argumentan que de los cinco millones de euros previstos para la creación de este ente no se ha podido ejecutar porque la sociedad aún no existe administrativamente.

Ambas formaciones coinciden en dirigir sus críticas ante la ausencia de políticas en las que la vivienda sea una prioridad y se ejecute de forma seria y planificada.

