La Generalitat sigue sin determinar la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja La comarca es la tercera de toda la Comunidad Valenciana en generación de residuos y es la única de la provincia que no tiene instalaciones para tratarlos

La Vega Baja, pese a ser la tercera comarca de la Comunidad Valenciana que más residuos produce, es el consorcio comarcal es el único de la provincia de Alicante que no dispone de una instalación. Todo apuntaba a que la finca Estafeta, en el término municipal de Orihuela, sería la ubicación final de la planta de tratamiento de residuos de la comarca de la Vega Baja. En junio, el Consorcio Vega Baja Sostenible, el ente que representa a los Ayuntamientos de la comarca y de gestión de residuos, aprobó la solicitud de trasladar a la empresa concesionaria UTE Vega Baja el encargo de valorar esa ubicación. Esta propuesta salió del propio Ayuntamiento de Orihuela para albergar esa planta de tratamiento mecánico biológico de la comarca (TMB).

La parcela propuesta se encuentra en el término municipal de Orihuela, pero linda con territorio de Benejúzar, Bigastro y Jacarilla. Estos tres municipios, los tres gobernados por el PP, votaron en contra en junio de dar traslado a la concesionaria de esta ubicación. Este jueves, la Generalitat Valenciana se reunió precisamente con los alcaldes de estos tres municipios, además de las alcaldesas de Albatera y Almoradí. Lo hizo el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco.

Durante el encuentro se exponía el papel de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que colabora con el Consorcio de Residuos de la Vega Baja con el objetivo de levantar una planta de tratamiento de residuos. En este sentido, tanto Mérida como Blanco exponían «la necesidad de construir unas instalaciones de estas características» por los grandes esfuerzos económicos y de desplazamiento que se realizan para trasladar los residuos y minimizar el impacto en el medio ambiente.

Pese a la propuesta sólida ya sobre la mesa, los responsables políticos autonómicos señalaban que no existe todavía una ubicación definitiva para la planta. Añadía que la Generalitat está en colaboración con el consorcio y la concesionaria para determinar la idoneidad de la ubicación de la planta. Recordaban que la zona limítrofe entre Orihuela, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar es una de las opciones, pero que también existen otras encima de la mesa y que no hay tomada aún decisión alguna al respecto.

En este sentido, los representantes de la Conselleria de Medio Ambiente remarcaban que se seleccionará «la mejor opción técnica posible» y que se implantarán medidas correctoras y compensatorias en la zona. «Es una realidad que la comarca debe contar con una instalación de estas características y en ese sentido desde la Generalitat buscamos el mayor consenso con todas las partes implicadas. En cualquier caso, aún es prematuro para decidir donde se instalará la misma», sentenciaban tras el encuentro este jueves.

La ausencia de esta planta de tratamiento evidencia la falta de entendimiento y voluntad durante años para cumplir con un imperativo legal y de gestión sostenible de los residuos. El consorcio de la Vega Baja es el único de la provincia de Alicante que no dispone de una instalación propia pese a ser el tercero de la Comunitat Valenciana que más residuos produce.

La propuesta que se puso sobre la mesa se encuentra en terrenos de Orihuela de la llamada finca La Estafeta, a cierta distancia del casco urbano de Jacarilla, junto a la CV-95, dirección San Miguel de Salinas. Respecto al tipo de planta, se trata de unas instalaciones que no incluye ni va a abarcar ningún tipo de eliminación, tal y como describen. Su propósito y función consistirá en la separación de los residuos y la preparación para su reciclaje.