La finca La Estafeta se perfila para acoger la planta de residuos de Orihuela

Antonio Trives Martes, 17 de junio 2025, 23:51 Comenta Compartir

La empresa consesionaria UTE Vega Baja ya tiene un encargo oficial sobre la mesa con el que ir dando los primeros pasos; la propuesta del Ayuntamiento de Orihuela para ubicar la futura planta de tratamiento mecánico biológico de la comarca (TMB). Y este encargo llega con la aprobación de esta solicitud por parte del Consorcio Vega Baja Sostenible. Solo recibió el voto en contra de los ayuntamientos de Benejúzar, Bigastro y Jacarilla, los tres gobernados por el Partido Popular. por posible perjuicio.

Esta propuesta llega después de que, ante la petición del consorcio siguiendo el plan de gestión, a los municipios para plantear alternativas y terrenos para la ubicación de esta planta, solo Orihuela cogió ese requerimiento y presentó una ubicación. Esta se encuentra en terrenos de la llamada finca La Estafeta, a cierta distancia del casco urbano de Jacarilla, junto a la CV-95, dirección San Miguel de Salinas.

Según indican desde el consorcio, la propuesta está hecha sobre un área que Orihuela considera «apta» para dicha ubicación, amparada en la legislación municipal y autonómica. Orihuela es uno de los municipios más grandes del Consorcio Vega Baja Sostenible y también el mayor productor de residuos de la comarca», explicó ayerel presidnete del consorcio, Francisco Cano tras la junta de gobierno.

Los ayuntamientos de Bigastro, Jacarilla y Benejúzar votan en contra de la alternativa sugerida por Orihuela

Desde el organismo insisten en la necesidad de esta instalación, no solo con el prisma del enfoque de gasto económico que supone llevar la basura a que se procese en otros lugares, sino por una cuestión de imperativo legal. Cano recuerda que este consorcio de residuos es el único de toda la provincia de Alicante que no cuenta con una planta de tratamiento propia. Se trata de unas instalaciones que no incluye ni va a abarcar ningún tipo de eliminación, tal y como describen. Su propósito y función consistirá en la separación de los residuos y la preparación para su reciclaje.

Ahora, con esta propuesta, la empresa concesionaria deberá estudiar la viabilidad de esta ubicación desde todos los ángulos, incluyendo posibles afecciones y alegaciones. Y a partir de ahí comenzaría los diferentes trámites de impacto ambiental y las licencias necesarias.