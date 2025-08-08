La empresa municipal SGM de recogida de basuras de Orihuela comienza a armar su estructura

A. T. Viernes, 8 de agosto 2025, 17:24 Comenta Compartir

La empresa municipal de Orihuela Servicio de Gestión Medioambiental SL (SGM) ha comenzado a armar su estructura. La mercantil pública, desde que se aprobó la encomienda para ser la encargada de gestionar la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, y también el de mantenimiento de viales de la costa, viene configurando su plantilla. El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) ha publicado las bases para el proceso selectivo de hasta ocho funciones diferentes.

Uno de ellos es para conformar una bolsa de empleo de operarios para el servicio de mantenimiento de viales en la costa. Un servicio que se puso en funcionamiento de forma efectiva el pasado 11 de julio. El resto de las convocatorias van destinadas al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. En este sentido se va a abrir una convocatoria para el proceso selectivo de una bolsa de empleo temporal de administrativos, de dónde se contratarán cuatro personas. También se busca el personal para el técnico responsable del departamento económico-financiero, el del área de contratación pública, el departamento de recursos humanos y también para personal técnico responsable de oficina técnica de la empresa municipal. Cierra este proceso selectivo la bolsa de empleo para cuatro técnicos superiores en educación y control ambiental.

Otra de las bolsas de empleo, para la reserva, que se convocará es la de gerente, un puesto que ya ha sido ratificado por el pleno y que ocupará el exconcejal y actual asesor del equipo de gobierno, Dámaso Aparicio. Con la figura del gerente y el resto de convocatorias se va a armar la estructura de esta empresa municipal. Como ya adelantó este diario, se va a componer de cuatro grandes áreas.

En cuanto al resto de personal, el grueso de la plantilla, la que presta el servicio a pie de calle, se va a subrogar todos los trabajadores y trabajadoras que vienen desempeñando su función bajo la concejalía de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, desde que se municipalizara el servicio hace algo más de una década. En total, la empresa municipal SGM contará con una plantilla de unas 200 personas, entre el personal de recogida de residuos y limpieza viaria, y el de mantenimiento de viales.

Nuevos camiones

Esta semana, el Ayuntamiento ha recepcionado cuatro nuevos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos en Orihuela Costa. Con una inversión con fondos municipales de 1,2 millones de euros se ha financiado esta nueva adquisición para sustituir la flota obsoleta y con constantes averías. Esta es la primera fase, y aseveran desde el Consistorio que la próxima semana se sumará un quinto camión. Los nuevos vehículos presentados esta semana son dos recolectores compactadores de carga trasera, de 18 m³, y dos recolectores compactadores de carga lateral, 26 m³. Con esto, defienden desde el Ayuntamiento, «reforzará el servicio en el litoral oriolano, una zona que concentra el mayor volumen de generación de residuos del municipio».

Los nuevos camiones incorporan sistemas de compactación de última generación y un sistema GPS que permitirá, según explican, optimizar los recorridos y mejorar la planificación del servicio. La concejala de Residuos Sólidos Urbanos, Rocío Ortuño, ha destacado que «estos vehículos no solo mejoran la capacidad de recogida y reducen los tiempos, sino que también proporcionan mejores condiciones de trabajo a los operarios, algo que consideramos prioritario».

En temporada alta, los cinco camiones trabajarán en Orihuela Costa, mientras que, en temporada baja, tres permanecerán fijos en la costa y dos reforzarán la recogida en las pedanías, adaptando así los recursos a las necesidades de cada momento del año.

Según adelantan desde el Ayuntamiento, habrá más adquisiciones de vehículos. En las próximas semanas se materializará, aseveran, la compra de otros seis nuevos camiones de menor tamaño, actualmente en proceso de licitación, con una inversión cercana a los 300.000 euros.

Temas

Orihuela