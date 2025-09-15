El director de un colegio de Orihuela, nominado al premio al mejor maestro del mundo El Global Teacher Prize distingue a aquellos docentes cuya trayectoria representa una transformación en la educación y un impacto positivo en la sociedad del siglo XXI

Ana de Dios Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

La docencia es, para muchos, una profesión que nace de la vocación. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de acompañar a los alumnos en su camino formativo y en su desarrollo como personas. Por ello, la nominación del director de un colegio de Orihuela al Global Teacher Prize al mejor maestro del mundo, considerado el premio más importante de la enseñanza a nivel internacional, supone un motivo de orgullo para toda la comarca de la Vega Baja.

El Global Teacher Prize, dotado con un millón de euros, distingue a aquellos docentes cuya trayectoria representa una transformación en la educación y un impacto positivo en la sociedad del siglo XXI. En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído en Joaquín Marzá Mercé, director del Colegio Público de Hurchillo, que ha logrado situar a su centro en la vanguardia de la innovación pedagógica.

Nacido en Cálig (Castellón), Marzá cursó el bachillerato en Tortosa (Tarragona) y se graduó en Magisterio en la Universidad Jaume I de Castellón. Su formación académica es extensa y variada: ha obtenido másteres en Dirección de Centros Educativos, Educación Ambiental, Inteligencias Múltiples, Competencia TIC, Dirección de Centros Deportivos y Gestión Deportiva.

Una vida dedicada a la docencia

A lo largo de su carrera, Marzá fue coordinador de deportes del Ayuntamiento de Orihuela durante seis años, una experiencia que trasladó al ámbito escolar con programas que combinan actividad física y hábitos de vida saludables. Además, su compromiso con la innovación le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la coordinación de la Red de Centros Creativos e Innovadores de España. Asimismo, impulsó el proyecto 'El Contrato Educativo de la Tierra', que logró seis millones de apoyos y fue declarado de calidad mundial por la UNESCO.

Otro de sus logros más destacados ha sido la transformación del comedor escolar del colegio de Hurchillo, que obtuvo el Premio Naos al mejor comedor de España, el sello de Vida Saludable y el reconocimiento del Ministerio de Consumo como comedor 'Sobresaliente'.

A todo esto hay que sumar que su trayectoria ha sido avalada por galardones de gran prestigio: el Premio Nacional de Educación, el Premio Verde de la Fundación José Navarro, el Premio Lápiz de la Educación de la Federación de Padres Gabriel Miró y el Premio de Innovación Educativa. Además, en varias ocasiones ha sido incluido en la lista de los diez mejores maestros de España.

Temas

Premios

Orihuela

Educación