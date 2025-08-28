Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025 Otros dos profesionales de una academia de oposiciones de Murcia compiten en la categoría de Educación no formal

María Ramírez Jueves, 28 de agosto 2025

Más de 1.500 docentes de toda España se han postulado para convertirse en el mejor de todo el país en alguna de las seis categorías de los Premios Educa Abanca. Se trata de unos galardones que se entregan con el propósito de reconocer y homenajear la labor de los profesionales de la educación, tanto en las distintas etapas de la enseñanza reglada como en la Educación no formal. Lo curioso es que los profesores no pueden presentar su propia candidatura, sino que deben ser propuestos por el alumnado o por las familias en el caso de Infantil y Primaria.

No es nada sencillo llegar a figurar en la lista de nominados, considerada por muchos como los 'Goya de la Educación'. Solo un pequeño porcentaje de las candidaturas presentadas logra superar el proceso de selección. Sin embargo, una profesora que imparte clase en un centro educativo de Cartagena ha conseguido colocarse en el primer listado publicado en la categoría de Secundaria y Bachillerato, donde deberá competir con otros 17 profesionales para alzarse con la medalla de oro.

Mabel Guillén Medina es la docente que ha entrado en la lista de nominados. Da clase de Lengua y Literatura en el colegio católico San Vicente de Paúl, un centro concertado ubicado junto a la rambla de San Antón. A su currículum se suman otras facetas que completan su labor: es psicopedagoga por la Universidad de Granada, especialista en Intervención Psicosocial (Terapia Gestalt) por la Universidad de Murcia y escritora de varios libros. Aboga por la educación positiva, consciente y responsable. Unos valores que plasma en el aula y que la han llevado a formar parte del listado de nominados de los Premios Educa Abanca.

Otros dos nominados en Educación no formal

El centro de preparación de oposiciones RG Formación, ubicado en Murcia, también se ha colado en este certamen, en la categoría de Educación no formal. Lo ha hecho a través de dos representantes: María González Romero y José María Rabal Alonso, que se medirán con otros diez seleccionados en la misma categoría. Ambos fueron finalistas en la edición de 2024, por lo que este año lucharán de nuevo para conseguir el primer puesto.

Los ganadores se darán a conocer el 8 de noviembre, durante la gala anual de estos galardones. No obstante, el 5 de octubre se publicarán los listados de los diez finalistas de cada categoría. A partir de ahí, los que consigan la mayor puntuación, se alzarán con la victoria.