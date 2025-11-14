Denuncian falta de personal, espacio y aulas saturadas en los colegios de Orihuela Costa El STEPV califica de «insostenible» la situación y exige a la conselleria y al Ayuntamiento una actuación inmediata

A. T. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Los centros educativos escolares en la zona de la costa de Orihuela presentan graves deficiencias en diferentes áreas. El STEPV en un comunicado ha denunciado esta situación que califica de «insostenible». Se basa en la falta de profesorado, ya con dos meses desde el inicio del curso, carencia de espacios e infraestructuras inadecuadas.

El sindicato hace responsable ante esta «gestión deficiente» tanto a la conselleria de Educación como al Ayuntamiento de Orihuela. Argumentan que en prácticamente todos los centros ubicados en Orihuela Costa se acumulan plazas sin cubrir. A esto se le suma ratios, según esgrimen, por encima de lo permitido. Las aulas, denuncia el sindicato, superan los 27 estudiantes cuando la normativa establece un máximo de 20.

Esta situación se da tanto en los centros más antiguos como en los recientemente instalados. Es el caso del CEIP nº 20. Se configuró el pasado marzo, íntegramente en barracones. Y según denuncia el STEPV ya se ha quedado pequeño y carece de espacio para abrir la tercera línea. Está prevista la instalación de más aulas prefabricadas en el patio, esto implicará una reducción del área disponible para el recreo y la actividad física.

Este centro, en un primer momento estaba configurado como un aulario adscrito al CEIP Playas de Orihuela. No fue hasta el 1 de julio cuando el pleno del Consell aprobó el decreto mediante el cual se creaba el Colegio de Educación Infantil y Primaria número 20 de Orihuela. De este modo obtenía la independencia administrativa. A día de hoy, según el sindicato, el centro no cuenta con monitoras de comedor ni educadores, las ratios alcanzan los 25 alumnos y la mayoría del alumnado es extranjero, con grandes dificultades de comprensión lingüística.

Además, denuncian graves deficiencias como las instalaciones sin sombra, sin porterías ni canastas, sin fuentes y con aseos averiados que deben ser reparados desde Valencia. También faltan vallas de seguridad y personal de limpieza suficiente.

De ese centro al que estaba adscrito, el CEIP Playas de Orihuela también cuenta con una serie de problemas que denuncia el sindicato. Se dirige en materia personal. Resaltan que desde la eliminación de los recursos del Programa de Acompañamiento y Mejora (PAM), el centro ha sufrido una notable reducción en los docentes, lo que supone una merma drástica de la atención individualizada al alumnado.

Por otro lado, el centro nº 20 se creó, entre otros motivos, para descongestionar el colegio Los Dolses. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho. Cuenta con 610 alumnos matriculados, a pesar de tener capacidad para 400, y las previsiones apuntan a un incremento por la matrícula sobrevenida. Ante la falta de espacio, se han habilitado pasillos y dependencias no diseñadas como aulas, sin cumplir las dimensiones adecuadas.

El centro carece de apoyos de Primaria y de horas suficientes de Pedagogía Terapéutica (PT). Además, la diversidad lingüística, explican desde el sindicato, añade una gran dificultad ya que solo el 20% del alumnado es de nacionalidad española, lo que complica la comunicación y el desarrollo normal de las clases. A esta situación se suma la escasa implicación familiar, según relata el STEPV, y la falta de refuerzos educativos como codocencia o programas de español para extranjeros. También critica el sindicato que el inspector educativo no haya emitido los informes necesarios para completar las horas de PT y Audición y Lenguaje (AL) que el centro necesita urgentemente.

Ya en marzo, las familias del alumnado de Orihuela Costa salieron a la calle para manifestar su denuncia las condiciones de los centros educativos, principalmente sobre el CEIP nº 20. Exigían condiciones dignas y adecuadas, y una educación de calidad, sin masificación de las aulas.

Meses después, muchas de esas situaciones se mantienen. Esto está llevando al sistema educativo, remarca el sindicato, «al borde del colapso» y lo que esto supone para el alumnado ya que estas carencias repercute directamente en la calidad educativa. Ante esta situación, STEPV Vega Baja reclama a la conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Orihuela una actuación inmediata y coordinada para resolver la «grave crisis educativa» que vive Orihuela Costa.

Temas

Ayuntamiento de Orihuela