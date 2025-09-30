Colectivos vecinales de la costa reiteran al Ayuntamiento de Orihuela que desbroce las ramblas tras el convenio con la CHS Ambas administraciones acordaron la inversión de 800.000 euros para la adecuación de todos los cauces

La Asociación de Vecinos Costa Campoamor remite de nuevo por escrito una petición al edil de Costas del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Mestre, para que ponga en marcha las actuaciones necesarias para el desbroce y adecuación de los cauces de las ramblas que transcurren por espacios urbanos y desembocan en la costa oriolana. No es la primera vez que el colectivo se dirige a la administración local para que actúe. Sí ha reiterado su petición después de que hace 15 días el Ayuntamiento de Orihuela y la Confederación Hidrográfica del Segura firmaran un convenio para invertir de forma conjunta en la conservación y mantenimiento del cauce urbano del río Segura y de las ramblas en la costa.

El colectivo vecinal denuncia en su escrito falta de mantenimiento, suciedad, salubridad y con ello riesgo de incendio y de inundaciones de las dos ramblas que surcan y discurren por toda la zona urbana de Dehesa de Campoamor, concretamente la rambla de Rio Nacimiento y Barranco Rubio. Ya se evidenció en la dana de septiembre de 2019 la necesidad de la adecuación de estos espacios naturales, que son de competencia municipal su mantenimiento y conservación en su transcurso urbano. En el caso del río Nacimiento, desde la N-332 hasta el puente Romano.

Desde la Asociación de Vecinos Costa Campoamor recuerdan la peligrosidad que supone la falta de limpieza unida al incremento de la presión urbanística. Aunque pocos espacios quedan por urbanizar, los existentes ya se están proyectando. Es el caso de la zona alta de la rambla del Río Nacimiento, donde a escasos metros de este cauce, en un espacio junto a la zona calificada de peligrosidad 1 de inundaciones, se pretenden construir 64 viviendas. Esa presión urbanística se desarrolla a lo largo del cauce desde la carretera nacional hasta el puente Romano con más de 250 viviendas a ambos lados.

El »abandono», según describen desde la asociación supone una serie de peligros para la ciudadanía y los bienes patrimoniales. Entre ellos alertan al Ayuntamiento y en concreto al edil de Costas, Manuel Mestre, del riesgo de inundación. Hay zonas en las que el cauce de la rambla del río Nacimiento se encuentra repleta de vegetación y arbolado, situación que actúa como elementos obstructivos, describen, en caso de aguas torrenciales. Esto impediría cumplir la función de desagüe. Por otro lado, en el escrito de la asociación de vecinos Costa Campoamor también alerta del riesgo de incendio ante la densa masa forestal y maleza de elementos de rápida combustión. En los últimos años se han producido varios incendios como en junio de 2023 y 2024, o el incendio en mayo de 2025 donde fue necesario el desalojo de 50 personas. Además de este tipo de peligros alertan de otro en materia de salubridad. Esa falta de mantenimiento y limpieza, denuncian, provoca la proliferación de plagas, ratas, insectos, mosquitos y malos olores.

Ante esta situación, requieren «nuevamente» y con urgencia, que se ejecuten los trabajos de limpieza y desbroce de los cauces y sus márgenes, en todas las zonas urbanas por donde pasan las ramblas de Rio Nacimiento (desde el Puente Romano hasta la Carretera Nacional N-332) y Barranco Rubio en Dehesa de Campoamor.

Convenio Ayuntamiento-CHS

El pasado 11 de septiembre, el presidente de la CHS, Mario Urrea se desplazó hasta el Ayuntamiento de Orihuela para firmar con el alcalde, Pepe Vegara, el convenio con el que cual, tanto la administración del Estado como la local se comprometen a destinar 800.000 euros a la limpieza y conservación de cauces para los próximos cuatro años. La inversión total necesaria para la ejecución de las obras se estima en una cantidad de 200.000 euros anuales, con un periodo de vigencia de cuatro años. Este acuerdo establece que el Ayuntamiento de Orihuela aportará el 60% de la financiación, 480.000 euros, mientras que la CHS asumirá el 40% restante, 320.000 euros. La vigencia inicial será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y permitirá planificar y ejecutar trabajos de forma estable y coordinada entre administraciones.

Entre las actuaciones estipuladas en el convenio se recoge la eliminación de elementos que obstruyan el cauce, podas y desbroces en la vegetación de ribera, recuperación de márgenes deteriorados, estabilización en zonas con riesgo de erosión, retirada de infraestructuras obsoletas, mejora de la continuidad fluvial con la recuperación de antiguos meandros y control de especies invasoras que afectan al equilibrio del ecosistema.

Este convenio y con esa inversión se destinará a diversas actuaciones dentro del término municipal de Orihuela, tanto en los tramos urbanos como en los periurbanos (todos ellos de competencia municipal) que se consideren necesarias para, de forma conjunta y coordinada, alcanzar la consecución de los objetivos de conservar, mantener e incluso recuperar, el dominio público hidráulico.