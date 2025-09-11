La CHS y el Ayuntamiento de Orihuela acuerdan la inversión para el mantenimiento del río Segura en el tramo urbano Entre ambas administraciones destinarán 800.000 euros en los próximos cuatro años

Antonio Trives Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:59

Tras la firma con el Ayuntamiento de Benijófar y Formentera del Segura en agosto de un convenio para invertir en la conservación y mantenimiento del cauce en el tramo urbano del río Segura, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha firmado hoy el correspondiente para la ciudad de Orihuela. El presidente de la CHS, Mario Urrea se ha desplazado hasta la casa consistorial oriolana para firmar junto al alcalde, Pepe Vegara, el convenio con el que cual, tanto la administración del Estado como la local se comprometen a destinar 800.000 euros a la limpieza y conservación de cauces para los próximos cuatro años.

La inversión total necesaria para la ejecución de las obras se estima en una cantidad de 200.000 euros anuales, con un periodo de vigencia de cuatro años. Este acuerdo establece que el Ayuntamiento de Orihuela aportará el 60% de la financiación, 480.000 euros, mientras que la CHS asumirá el 40% restante, 320.000 euros. La vigencia inicial será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y permitirá planificar y ejecutar trabajos de forma estable y coordinada entre administraciones. Este convenio y con esa inversión se destinará a diversas actuaciones dentro del término municipal de Orihuela, tanto en los tramos urbanos como en los periurbanos (todos ellos de competencia municipal) que se consideren necesarias para, de forma conjunta y coordinada, alcanzar la consecución de los objetivos de conservar, mantener e incluso recuperar, el dominio público hidráulico, contribuyendo así al buen estado de las masas de agua y a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Entre las actuaciones estipuladas en el convenio se recoge la eliminación de elementos que obstruyan el cauce, podas y desbroces en la vegetación de ribera, recuperación de márgenes deteriorados, estabilización en zonas con riesgo de erosión, retirada de infraestructuras obsoletas, mejora de la continuidad fluvial con la recuperación de antiguos meandros y control de especies invasoras que afectan al equilibrio del ecosistema.

Otro aspecto del convenio señala, en cuanto a los compromisos, que la Confederación Hidrográfica del Segura se encargará de ejecutar los trabajos, ya sea con medios propios o a través de contratos externos, además de supervisar y controlar su correcta realización. Por la parte de la administración local, el Ayuntamiento de Orihuela además de financiar el 60% del convenio, pondrá a disposición de la CHS los terrenos necesarios para desarrollar las intervenciones y asumirá la conservación y mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas las obras. Para comprobar el cumplimiento del convenio se ha fijado una comisión mixta de seguimiento, que estará formado por dos representantes de las dos administraciones.

En las dos primeras semanas de agosto, el organismo de cuenca del Estado y Ayuntamientos de la Vega Baja ya firmaron un convenio de estas características. Fue el caso de Benijófar y Formentera del Segura. El acuerdo se cerró con una inversión de 100.000 euros para actuaciones en estos municipios que se dirijan al objetivo de conservar, mantener e incluso recuperar, el dominio público hidráulico, el buen estado de las masas de agua y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Cesión de la «carretera de los tubos»

En esa misma sala del Oriol donde se ha firmado el convenio, representantes de la CHS y del Ayuntamiento de Orihuela han abordado la cesión, por parte del organismo de cuenca a la administración local, de la conocida como «carretera de los tubos».

Desde la CHS han precisado que esta cesión se podría llevar a cabo mediante la suscripción de un convenio por el cual el organismo del Estado cedería, a la administración local la responsabilidad, conservación, mantenimiento y adecuaciones de la vía, siempre que se garanticen los usos del personal de la Confederación para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

Al respecto, los técnicos de ambas instituciones se reunirán para buscar la fórmula administrativa adecuada que permite la cesión al Consistorio de la carretera mencionada, no descartándose la necesidad de incorporar a otras administraciones responsables de las vías de circulación en el municipio.

Presa de Tabala

Otra de las cuestiones tratadas ha sido el estado del proyecto de la presa de Tabala. Se trata de una infraestructura muy demandada y marcada con ahínco tanto en la agenda política como social a raíz de las inundaciones de hace justo seis años, cuando entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019 una dana anegó la Vega Baja. Desde entonces, aunque algunos colectivos ya lo venían reclamando con antelación, se trata de una de las varias infraestructuras de competencia estatal que se reclama para reducir el riesgo de inundaciones.

En cuanto al proyecto, la CHS ha trasladado al Ayuntamiento que el anteproyecto ya está redactado y está siendo supervisado por los técnicos de Confederación. Una vez tengan todas las correcciones hechas, se procederá a su exposición pública para que el resto de los interesados realice sus aportaciones.

En el ámbito de la previsión ante posibles inundaciones, desde el Ayuntamiento se ha pedido a la CHS la instalación de nuevos puntos SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), en zonas que consideran de importancia para el control de caudales y que puedan afectar al municipio. En este sentido, la CHS ha aseverado que estudiará la propuesta de la administración local para ampliar una red que cuenta con más de 300 puntos de vigilancia.