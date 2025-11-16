La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

Adelantar las elecciones

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:13

Partamos del hecho de que la credibilidad que posee Junts, a día de hoy, es cero. Como ya hemos señalado, en esta misma sección, en ... otras ocasiones, no se trata de un partido político, sino de una «plataforma de chantaje» que busca reventar las instituciones. Que su posición, en este momento, sea la de una ruptura con el gobierno de Sánchez no deja de ser un trampantojo retórico más, de los muchos a los que nos tiene acostumbrados. De ahí que, por lo que respecta al otro lado del espectro político, mal haría Feijóo en especular con la posibilidad de ganar a Puigdemont como aliado fiable en cualquier estrategia de derrocamiento de Sánchez. Junts no entra en ninguna de las fórmulas posibles de un proyecto constructivo para el Estado Español. Olvidémoslo. Con o sin declaraciones de ruptura, ninguna acción de gobierno puede fundamentarse en estos supremacistas de alfombra roja.

