Más respeto para Rosario de Velasco

Esta creadora de ambientes bucólicos ilustró los primeros libros de María Teresa León

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:05

Llegados a este punto, pocos quedan ya que no hayan escuchado a Toya Viudes hablar de una mujer injustamente olvidada: Rosario de Velasco (1904-1991). ... No es porque fuera su tía abuela, y eso es un motivo muy poderoso para que le duela el desprecio, sino porque de un tiempo a esta parte no hay inconveniente [algo bueno ha sucedido] en que De Velasco sea aceptada y reivindicada, como es de justicia, como magnífica pintora con una carrera labrada en la primera mitad del siglo XX con exquisita aplicación. Hasta el 12 de octubre hay más de un centenar de obras (lienzos, ilustraciones, dibujos) de esta artista relacionada con la Generación del 27 que se exponen en el sorprendente Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería, y antes hubo otras oportunidades en el Museo de Bellas Artes de Valencia y en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Sea como fuere, lo cierto es que cualquiera que se acerque a esta mujer va a quedar gratamente impresionado. Pues sabrá que con 23 años ilustró los 'Cuentos para soñar' de María Teresa León. Esas obras, por cierto, publicadas por Hijos de Santiago Rodríguez en Burgos en 1928, aparecieron el año pasado intactas y envueltas en papel de periódico. Ambas volverán a colaborar tres años después en 'La Bella del mal amor' (1930), historias, nos cuenta la comisaria, sobre mujeres («malcasadas o malmaridadas») de lo hondo de Castilla y León.

