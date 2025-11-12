La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Puebla (12-11-25)

José Manuel Puebla

José Manuel Puebla

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:50

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  4. 4 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  7. 7 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  9. 9 Arrestan a dos menores en Cartagena por robar bolsos de ancianas
  10. 10

    Siete de cada diez adolescentes varones de la Región de Murcia consumen pornografía de manera habitual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La viñeta de Puebla (12-11-25)