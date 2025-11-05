La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Puebla (06-11-25)

José Manuel Puebla

José Manuel Puebla

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:54

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  5. 5

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  7. 7

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  8. 8 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  9. 9 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  10. 10

    Volver a trabajar más allá de los 50: «Llega un momento en que te hundes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La viñeta de Puebla (06-11-25)