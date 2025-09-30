El Almarjal y los primeros campos de fútbol en la Región

El ecuador de los años veinte del pasado siglo fue de crecimiento y consolidación del fútbol en España. Los campeonatos regionales tenían su relevancia en ... el interés social y los espacios para su desarrollo comenzaron a dejar de ser improvisados y ocasionales lugares para su práctica, como generalmente eran las plazas de toros; comenzando a proyectarse lo que entonces llamaron nuestros abuelos 'stadiums', en cuya construcción se empeñaron pueblos y ciudades, rivalizando en su amplitud y comodidad para los espectadores.

Como es sabido, el primer campo de fútbol (o 'stadium'), construido por profesionales y con criterios arquitectónicos y deportivos, fue el de la Condomina, en la capital, tras abandonarse espacios como los patios de los colegios de S. Antonio y S. José, la plaza de toros, la calle del Zoco (donde tiempo después se levantó el Edificio de Correos) y la Torre de la Marquesa. El ideólogo del proyecto fue el empresario Luis Pardo Fernández (presidente del club Real Murcia a la sazón), con proyecto del arquitecto militar Tomás Moreno Lázaro. La inauguración tuvo lugar (como también es sabido), el día de Navidad de 1924. (LA VERDAD, 25 de diciembre de 2024).

Cartagena no tardó en seguir los pasos de Murcia, por iniciativa de la junta directiva del Cartagena FC), que proyectó su 'stadium' en El Ensanche, a la entrada del futuro parque de recreo proyectado en dicho lugar (El Liberal, 6 de junio de 1925). Los terrenos (treinta mil metros cuadrados) fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento que presidía como alcalde Alfonso Torres López, y de la construcción se encargó el maestro Francisco Huelgas, dando comienzo a principios de aquel mes, con la pretensión de inaugurarse en septiembre siguiente. Los cartageneros, abuelos de los de ahora, siguieron con mucho interés y entusiasmo la construcción del 'stadium', frecuentando masivamente el lugar a lo largo de ese verano.

Por fin llegó la fecha esperada, en que se programó un interesante partido de fútbol para el 19 de septiembre, consiguiéndose la presencia en Cartagena del Valencia FC, campeón entonces de la Región Levantina (cuartofinalista, a la sazón, del Campeonato de España). El equipo visitante venció en el partido inaugural por 1 a 4 al Cartagena FC, consiguiendo el primer tanto que se obtuvo en el nuevo 'stadium' el cartagenerista Ramón.

El campo se construyó para 12.000 espectadores en cuatro cuerpos de gradas, en torno a un espacio de 110 x 74 m. Como se sabe, el estadio del Almarjal estuvo en uso hasta 1980, en que dejó de usarse, dando paso al moderno Cartagonova.

El tercer campo de fútbol al que me referiré fue el de Alcantarilla, construido gracias a las gestiones del popular deportista Venancio Nicolás, y a la generosidad de los señores Enrique López y José Alemán, quienes facilitaron los terrenos. Del proyecto técnico se encargaron los mismos López y Alemán, bajo la dirección del aludido Venancio. A primeros de septiembre de 1925 (ahora hace un siglo), las obras iban muy avanzadas, proyectándose su inauguración para un mes después, a primeros de octubre siguiente.

También se inauguraron en el ecuador de los años veinte de la centuria pasada los 'stadiums' de Mula (gracias al esfuerzo de Martín Perea Martínez). El del Pino en Javalí Viejo y el de Cehegín, cuyo primer campo también se llamó del Almarjal.