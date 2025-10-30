El enemigo en casa

Las movilizaciones llevadas a cabo en toda España, por el Sindicato de Estudiantes, tenían la finalidad de solidarizarse con la familia de Sandra, alzando la ... voz de la indignación contra el acoso escolar y la necesidad de proteger la salud mental, como una necesidad colectiva de esos adolescentes que viven un presente incierto y se juegan su futuro.

Una protesta que, en principio, dicen que exigía la retirada de la financiación pública del centro concertado Irlandesas de Loreto, de Sevilla, y la dimisión de su equipo directivo, por no activar el protocolo de actuación. Ahora, de nuevo, la tragedia enciende la alarma, la historia se repite con Sandra, antes fue Lucía y esperemos que se detenga.

Con los protocolos específicos no siempre se llega a tiempo. Nos encontramos ante un tema complejo, difícil de abordar, y es que los centros educativos carecen de medios suficientes para atajarlo, pero habrá que insistir más de lo que se hace en el profesorado que adolece de formación al respecto.

Estamos ante un problema al que habría que darle mejor solución, sobre todo centrada en los informantes clave: los tutores y la familia del alumnado. Además, no olvidemos que los centros carecen de equipos de orientadores educativos (pedagogos y psicólogos) que aborden asuntos varios relacionados con la convivencia, el bienestar emocional y otros, porque las plantillas son escasas y tienen que dedicarse a realizar diagnósticos, informes y burocracia, imponiéndose la dinámica de lo urgente sobre lo importante. Se necesitan tiempos para ello, si queremos garantizar calidad.

No obstante, los docentes no tienen la varita mágica del acoso escolar, porque está vivito y coleando en las redes sociales, donde encuentra su buen cobijo. También y mucho lo tenemos en la calle. La violencia se ha disparado y tiene muchas caras que se permiten y nos resignamos.

Muchas veces se nos olvida que la educación y los valores vienen de la casa. Saber por qué aguas navegan nuestros hijos y en qué redes pescan es responsabilidad exclusiva de padres y madres, así como averiguar si tiran la piedra y esconden la mano. Sin olvidar que las autoridades educativas no deben bajar la guardia. Ojalá atajemos, entre todos, este grave problema que sufrimos.