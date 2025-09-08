Macron, en la cuerda floja

Compartir

Francia se declara incapaz de sacudirse la inestabilidad, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno a los que el presidente, Emmanuel Macron, se ha ... visto obligado para intentar superar una crisis política que parece endémica de su mandato. Y todo apunta a que deberá ir pensando en la formación de un nuevo Ejecutivo si, como todo apunta, hoy lunes su primer ministro, François Bayrou, pierde el voto de confianza planteado para convencer a la oposición de la necesidad de meter la tijera en el gasto público. En concreto, el ajuste previsto es de 43.800 millones para 2026, un recorte colosal que Bayrou considera esencial para poder rebajar la deuda, sanear las cuentas y afrontar los retos pendientes con el riesgo añadido de que el Estado del Bienestas se vea afectado. Macron, atrapado por el rechazo expresado ya por los extremos –a la derecha, Agrupación Nacional; a la izquierda, la Francia Insumisa–, está en la cuerda floja porque todas las opciones son arriesgadas para sus intereses si cae Bayrou. Un nuevo primer ministro, un giro hacia la izquierda o la convocatoria de nuevas elecciones con la amenaza cierta de asalto de la ultraderecha, aunque sin Marine Le Pen, inhabilitada por corrupción.

