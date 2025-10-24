La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Golpe a las exportaciones

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:24

El proteccionismo brutal desatado por Donald Trump desde que volvió al poder se dejó sentir con fuerza en agosto en España. Si hasta entonces la ... previsión empresarial pudo anticiparse a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas a Estados Unidos, que se redujeron un 30% y ni siquiera alcanzaron los 1.000 millones. De este resultado exportador adverso, al fin y al cabo con un cliente menor, tampoco se libraron destinos como Europa –que nos compra el 70% de los productos– ni los dos gigantes asiáticos, China e India, con los que interesaría equilibrar el batacazo. Solo Latinoamérica ofrece un horizonte positivo, con un aumento del 7,8% en las operaciones, que se dispara hasta el 32% en el caso de Chile. El marco comercial suscrito en julio por EE UU y la Unión Europea habrá evitado la tan temida guerra abierta con Trump, pero sus contundentes efectos obligan a la UE a respaldar los esfuerzos que los Estados miembros y las empresas despliegan para diversificar mercados. Y a ratificar antes de fin de año el largamente esperado acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  6. 6

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina
  10. 10

    La Comunidad renueva tras más de 20 años la ley regional del Voluntariado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Golpe a las exportaciones