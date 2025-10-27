La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Combustible para la motosierra

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:47

Entre la dolorosa derrota sufrida por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires el 8 de septiembre y la incontestable victoria en las legislativas ... parciales en todo el país del domingo media una visita a la Casa Blanca. El mandatario argentino obtuvo un rescate financiero de 40.000 millones que Donald Trump condicionó abiertamente al éxito electoral del libertario. Entendido el mensaje, los votantes dan ahora al líder de La Libertad Avanza la representación que necesitaba para sacudirse los bloqueos del Congreso. Y su capacidad de reducir la inflación, lograr un superávit fiscal y avanzar en la desregulación recibe los parabienes de los inversores internacionales. La contrapartida la padecen los sectores más perjudicados por la austeridad, un descontento visible en la participación –68%– más baja desde que Argentina recuperó la democracia. Con la motosierra llena de combustible, Milei ampliará la base de su Gobierno con fuerzas centristas para avanzar por la senda marcada por EE UU y el FMI. Trump se apresura a recordarle lo mucho que le debe y Axel Kicillof, la cabeza visible del peronismo en horas bajas, le advierte de que Washington «no actúa por beneficencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Combustible para la motosierra