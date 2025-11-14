La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La amnistía y su pecado original

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:23

La Ley de Amnistía pasará a la historia de España como una de las normas más divisivas y arbitrarias de cuantas se conocen. La iniciativa ... contraviene el principio de igualdad, fue motivada por la voluntad desnuda de poder y se aprobó contra el interés general, sin apenas debate público y con la oposición manifiesta de la mayoría social española. Sólo una exigua mayoría parlamentaria consiguió sacarla adelante por intereses espurios –para determinados grupos, los de autoamnistiarse–. La norma suscitó el rechazo expreso de instituciones europeas como la Comisión, el Parlamento y la Comisión de Venecia. A pesar de todo, ayer se supo que el abogado general del TJUE despejó –con reservas– el camino para amnistiar a Carles Puigdemont y otros más de treinta ex altos cargos del Govern, al considerar que no es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión. Se espera que la decisión del tribunal, que tardará aún unos meses, se dicte en la misma línea. Pero, al margen del resultado final, el Gobierno de Pedro Sánchez nunca podrá borrar el pecado original que la Ley arrastra y mediante el cual sentó un nefasto precedente para la preservación del Estado de Derecho y la democracia liberal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  3. 3 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  4. 4

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  5. 5 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  6. 6 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  7. 7

    El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945
  8. 8 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  9. 9 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia
  10. 10 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La amnistía y su pecado original