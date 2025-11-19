La procesión de los pasos de Semana Santa

El pasado sábado, 15 de noviembre, Murcia se llenó de fiesta por la procesión de varios pasos de Semana Santa llegados de toda la Región – ... Magna Procesión–. Fue una manifestación de arte religioso, cultural y folclórico que llenó de belleza las calles para que disfrutaran las miles de personas que la presenciaron, provocando, en algunos, emociones religiosas, silencios y hasta lágrimas. Distingo la religiosidad como forma de vivir una creencia cultual y socialmente de la espiritualidad de como vivencia interior de la fe y la trascendencia.

Las figuras y pinturas de los santos, los paisajes bíblicos, las procesiones y las celebraciones litúrgicas son constructos creados en los sacramentos como signo y vehículo de la gracia del Espíritu, en los demás casos como catequesis para ayudar al pueblo a entender el mensaje de Cristo y los relatos bíblicos más significativos.

Respeto la religiosidad de las personas y la procesión del sábado, en la que, con seguridad, muchos conectaron con su espíritu, pero mi sensación es que la gran mayoría eran o no creyentes o creyentes no practicantes. Las procesiones de Semana Santa nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, causada por la condena de los sacerdotes y fariseos judíos, a los que recriminó su hipócrita conducta y que, con bulos y mentiras, embaucaron al pueblo para que olvidara el bien que Jesús les hizo, y por Pilatos.

A los que asistieron a la procesión les hago esta pregunta: ¿asisten o asistirían a las manifestaciones en defensa de los desahuciados y desheredados de la sanidad y la escuela pública, de los inmigrantes, de las mujeres violadas o asesinadas, de los que son diferentes por género, raza, religión, procedencia o cultura o del bienestar de la tierra y del cambio climático? ¿O son negacionistas de todo? Jesucristo sí acudiría, pues todos estos son de los suyos.