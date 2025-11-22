Innovación a cualquier precio
Valeria Izquierdo Tenorio
Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:31
Hoy en día, la inteligencia artificial se ha convertido en una solución que se presenta como aplicable a todas las líneas de negocio y en ... cualquier sector. Lo que a menudo se olvida es el coste que implica no solo adoptarla, sino también desarrollarla dentro de las empresas. El progreso exitoso en este ámbito requiere una cantidad inmensa de energía, lo que ha llevado a muchas compañías a tomar medidas extremas, como la construcción de grandes plantas energéticas, costosas tanto económica como temporalmente. Todo ello pone de manifiesto uno de los grandes retos de nuestro tiempo: avanzar en innovación sin olvidar la sostenibilidad y la responsabilidad que conlleva hacerlo.
