Estar soltero sale caro

RUTH MARTÍ

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:37

Me he dado cuenta de que estar soltero hoy en día se está convirtiendo cada vez más en un lujo. Las personas que viven solas ... tienen que pagar un alquiler, suministros e internet sin posibilidad de compartir gastos. O incluso en los supermercados, donde la mayoría de productos están pensados para dos, con 'packs' que obligan a comprar de más, encareciendo la unidad y, al final, el conjunto de la cesta. A esto se suma el coste de viajar. Los suplementos por habitación individual, las tarifas pensadas para parejas y la ausencia de opciones realmente adaptadas hacen que moverse en solitario resulte significativamente más caro. También el ocio y las actividades culturales funcionan con la lógica del cuantos más, mejor precio. En un momento en que se promueve la independencia, sorprende que la vida en solitario siga penalizándose económicamente. Creo que deberíamos revisar estas dinámicas para avanzar hacia un modelo más justo y adaptado a realidades cada vez más comunes.

