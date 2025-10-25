¿Qué hora es?
PEDRO MARÍN USÓN
Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25
Esta madrugada volveremos a atrasar los relojes una hora. Una costumbre que parece inofensiva, pero que refleja la obstinación de mantener un sistema que hace ... tiempo perdió su sentido. Se instauró en su día con el argumento del ahorro energético, cuando la luz eléctrica era un bien caro y escaso. Pero hoy, en un mundo iluminado por pantallas encendidas las veinticuatro horas y ciudades que nunca duermen, ese supuesto ahorro resulta, como mínimo, discutible. Incluso los más pequeños notan sus efectos.
Lo que sí sabemos con certeza es que este cambio artificial afecta a las personas. Alterar los ritmos del sueño, desajustar el reloj biológico y forzar la adaptación al nuevo horario tiene un impacto real en la salud, especialmente en quienes ya viven con patologías mentales. En ellos, el cambio puede significar días de insomnio, ansiedad o inestabilidad emocional. Sin embargo, la Unión Europea sigue sin resolver lo que lleva años prometiendo: poner fin a este sistema caduco. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos, de verdad, qué hora es. No la que marca el reloj, sino la que marca el sentido común.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión