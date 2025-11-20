¿Endeudados de por vida?

Es como una sentencia que equivale a la privación de libertad en la disposición del dinero. Los datos recientes son inquietantes. En España, los hogares ... recurren cada vez más al crédito para gastos corrientes: el crédito al consumo alcanzó 110.545 millones de euros a cierre de septiembre, un aumento interanual del 10,1%.

En Estados Unidos se debate la posibilidad de hipotecas a 50 años para mejorar la accesibilidad a la vivienda. ¿El empleo personal aguantará medio siglo?

Ambos fenómenos tienen un denominador común: hipotecar el futuro para sostener el presente. Endeudarse de por vida limita la libertad financiera, obliga a vivir permanentemente con cargas y condiciona decisiones vitales: cambiar de empleo, emprender o ahorrar. En España, el precio de la vivienda ha subido un 40% en la última década.

No es solo un problema individual; refleja un modelo económico que prioriza el crédito sobre la solvencia y la planificación. Mientras se promueve el consumo financiado o se extienden plazos hipotecarios extremos, se corre el riesgo de crear generaciones atrapadas: trabajando para pagar y sin capacidad de construir patrimonio real.

¿Este es el futuro prometido? ¿Qué queda de aquel estado de bienestar tras la II Guerra Mundial? ¿Somos conscientes de los riesgos que ello supone para el futuro?