Tecnología y alimentos

PEDRO MARÍN

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:37

Se calcula que el 34% del gasto en alimentación se destina a evitar cocinar en casa. Pedimos comida preparada, recurrimos a plataformas de entrega o ... llenamos la nevera de platos listos para calentar. Cocinar, ese acto cotidiano que antes reunía a las familias, se ha convertido en una rareza o, en el mejor de los casos, en un pasatiempo de fin de semana. Mientras tanto, en el otro extremo de la cadena alimentaria, la tecnología promete una revolución. Los expertos aseguran que la próxima transformación agrícola será impulsada por la inteligencia artificial (IA) y que llegará diez veces más rápido que las anteriores. Los algoritmos decidirán qué sembrar, cuándo regar, cómo optimizar los nutrientes y hasta cómo anticiparse a las plagas. Es curioso: la agricultura se prepara para una era de precisión y eficiencia sin precedentes, mientras los consumidores nos alejamos cada vez más del origen y del sentido de los alimentos. Quizás dentro de poco la comida será más abundante, más barata y más sostenible. Pero si seguimos desconectados de ella, ¿entenderemos realmente lo que comemos? La tecnología avanza, la comodidad manda... y la cocina (ese humilde espacio de encuentro, de cultura y de cuidado) se apaga poco a poco. Y uno no puede evitar preguntarse: ¿y mañana qué...?

