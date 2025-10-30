La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El reto de estudiar

NURIA CORBELLA

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:07

Hoy, los estudiantes afrontamos desafíos que dificultan nuestra formación. Entre trabajos a tiempo parcial, transporte caro y alquileres por las nubes, la dedicación que exige ... cualquier carrera se ve comprometida. Apenas nos queda tiempo para disfrutar de nuestra juventud. La formación no debería depender de la situación económica ni del sacrificio extremo de cada estudiante. La educación es un derecho, no un lujo. Es hora de actuar para que todos podamos aprender en igualdad de condiciones

