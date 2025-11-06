La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Entender el dinero

MIQUEL MAS MARTÍNEZ

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53

Como joven de 21 años que estudia Publicidad y acaba de empezar a trabajar en una agencia, observo algo que refleja un cambio generacional. Hablamos ... constantemente de éxito y aspiraciones, pero muy poco de cómo gestionar el dinero que, con esfuerzo, empezamos a ganar. Según un informe de Cetelem, el porcentaje de jóvenes que dice tener un buen nivel financiero ha pasado del 7% al 14%. Es un avance, sí, pero en tiempos de incertidumbre laboral y precios al alza, debería preocuparnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Entender el dinero