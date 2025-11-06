Entender el dinero
MIQUEL MAS MARTÍNEZ
Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53
Como joven de 21 años que estudia Publicidad y acaba de empezar a trabajar en una agencia, observo algo que refleja un cambio generacional. Hablamos ... constantemente de éxito y aspiraciones, pero muy poco de cómo gestionar el dinero que, con esfuerzo, empezamos a ganar. Según un informe de Cetelem, el porcentaje de jóvenes que dice tener un buen nivel financiero ha pasado del 7% al 14%. Es un avance, sí, pero en tiempos de incertidumbre laboral y precios al alza, debería preocuparnos.
Muchos jóvenes vivimos el dinero de forma emocional: celebramos la nómina, nos quejamos de los gastos, pero no sabemos planificar. La educación financiera debería formar parte de la universidad y también de la cultura empresarial. Aprender a manejar las finanzas no solo evita errores, también nos da libertad para decidir, ahorrar o emprender. Si somos una generación ambiciosa y creativa, ¿no deberíamos aspirar a entender el dinero que sostiene nuestros sueños?
