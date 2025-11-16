En busca del sentido

En los tiempos que corren es difícil encontrar a personas que reflexionen sobre cuestiones tales como el sentido de la vida, la ansiedad, los valores ... o por qué estamos aquí. Salvo excepciones, las personas de a pie hablan de fútbol, bolos, baloncesto o prensa rosa.

En el autobús he hecho mis mejores experimentos antropológicos al respecto. Los cafés también se prestan a estas conclusiones. El ciudadano medio bastante tiene con llegar a final de mes, por lo que centra sus preocupaciones en los precios del pan, del aceite, de las patatas y, desde ahora, de los huevos que va a necesitar para comer tortilla al menos dos veces a la semana.

Trabajar para adquirir una vivienda digna y unas vacaciones preocupan más que sentarse en el sillón de pensar e interrogarse sobre qué es la virtud, qué es la justicia o qué es el bien. Entre otras cosas porque estas cuestiones últimas no cotizan en la bolsa. Muchos aspiran a ser, algún día, accionistas en una compañía, más que vigías de la filosofía.

Las cuotas de infelicidad de nuestra sociedad son altas. No estamos satisfechos con nuestro ser y nuestro hacer porque falta ese sentido al que aludí más arriba. Y vivir sin sentido, sin propósito, es malvivir, sumergirse en las zahúrdas de Plutón.

De los políticos no podemos esperar ninguna subvención, ninguna ayuda que responda a nuestro socorro, pues ellos ya están enfrascados en discusiones bizantinas que les alejan de las cosas esenciales y nucleares para la nación.

En el estado actual de cosas, es necesario recurrir al pensamiento, a la meditación durante, al menos, media hora, en ese sillón preferido de la casa, para alcanzar algún remedio que ponga fin a la indiferencia e infelicidad con la que vamos por las calles de nuestra ciudad. Entremos en el laboratorio de las ideas para trabajar con los ácidos y las bases que nos reportarán la ayuda que pedimos cuando decimos que este mundo es un sinsentido, un cúmulo de absurdidades. Allí hallaremos la fórmula magistral, el bálsamo de Fierabrás que aliviará nuestros dolores físicos y metafísicos. Es una tarea que no admite más dilación.