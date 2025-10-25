Aceras para los peatones, no para los bares

Una de las mejores cosas del plan de movilidad nuevo del barrio murciano del Infante, aparte de que se respira mejor, es que hay un ... montón de aceras anchas por las que se puede pasear tranquilamente, lleves carrito de la compra, carrito de bebé, andador, vayas de la mano con tu pareja o hayas enhebrado con tu abuela para que no se caiga en un mal descuido. Antes había que bajarse cada poco de la acera, y te la jugabas cada quince metros. Ahora, se puede andar, incluso puedes ir en línea con tu grupo de amigas después del gimnasio. Veo críos que van en pandilla, hablando de sus cosas. Eso antes no se podía.

Parece mentira, pero unas aceras un poco más anchas te cambian el barrio, lo hacen mejor, más vivo y se está más a gusto. Por eso vemos con mucha preocupación cuando los bares deciden que ya que hay acera, por qué no poner unas mesas y una sillas, y así ampliar el negocio y ganar unos pocos más de dineros. Yo estoy a favor de que los negocios prosperen, pero no a cualquier precio. Si para que un bar gane más dinero hay que quitarle espacio a los peatones, y convertir una acera ancha en una acera estrecha en la que tienes a un lado la entrada y la cristalera de un bar y a la otra un follón de sillas y mesas con las que es igual de peligroso tropezarse que cuando teníamos que bajarnos a la carretera. Pues no, lo siento pero no.

Los negocios tienen un límite, que son el bienestar de las personas, y si no que se lo pregunten a la industria del tabaco o a la del alcohol. De toda la vida ha sido así y así tiene que que seguir siendo. Por lo tanto, esperamos que la ordenanza municipal o la autoridad que corresponda haga su trabajo, que es defender a los ciudadanos, y vigile que las aceras sigan siendo lo que son: el sitio para los peatones y, en primer lugar, para los que más necesitan de nuestro cuidado, la gente menuda y las personas mayores.