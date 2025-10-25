La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aceras para los peatones, no para los bares

JULIO LÓPEZ PERNÍAS

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25

Una de las mejores cosas del plan de movilidad nuevo del barrio murciano del Infante, aparte de que se respira mejor, es que hay un ... montón de aceras anchas por las que se puede pasear tranquilamente, lleves carrito de la compra, carrito de bebé, andador, vayas de la mano con tu pareja o hayas enhebrado con tu abuela para que no se caiga en un mal descuido. Antes había que bajarse cada poco de la acera, y te la jugabas cada quince metros. Ahora, se puede andar, incluso puedes ir en línea con tu grupo de amigas después del gimnasio. Veo críos que van en pandilla, hablando de sus cosas. Eso antes no se podía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

