No da más de sí
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44
La primera reacción de Moncloa tras conocerse el fallo del Supremo en el caso del fiscal general ha sido pretender pasar página nombrando a un ... sustituto, y seguir adelante con la legislatura como si tal cosa. Parece que ya no es solo que la legislatura no dé más de sí, es que cada día que pasa se vuelve más corrosiva.
