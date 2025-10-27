¿Aumentar la presión fiscal?
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Lunes, 27 de octubre 2025, 23:44
El Gobierno llevó a la mesa de la Seguridad Social una propuesta para elevar las cuotas de los trabajadores autónomos. Ellos son un colectivo esencial ... en nuestra economía e incrementar su presión fiscal podría tener efectos tan contraproducentes como poco equitativos. Ni es justo improvisar atajos recaudatorios que lesionen los ya de por sí maltrechos intereses de los autónomos, ni resulta razonable someter a una mayor tensión a quienes, por definición, trabajan en un entorno de constante inestabilidad.
Pienso que improvisar soluciones de urgencia y presionar aún más a un colectivo tan vulnerable como el de los trabajadores autónomos no solo no resolverá el problema de las pensiones, sino que añadirá una carga injusta a quienes ya soportan una excesiva presión fiscal y administrativa.
